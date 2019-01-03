Son Dakika Haberleri: Türk ve ABD'li yetkililerden FETÖ toplantısı

Türk ve ABD'li yetkililerden FETÖ toplantısı

54 dakika önce

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç'in başkanlığındaki Türk heyeti, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda, ABD'li yetkililerle FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bir araya geldi.

Türk ve ABD'li yetkililerden FETÖ toplantısı, System.String[]
Terör Suçlarını Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç'in başkanlığındaki Türk heyeti, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda, ABD'li yetkililerle FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:15 

Ramazan Dinç, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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