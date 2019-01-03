Türk ve ABD'li yetkililerden FETÖ toplantısı
54 dakika önce
Terör Suçlarını Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç'in başkanlığındaki Türk heyeti, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda, ABD'li yetkililerle FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bir araya geldi.
Terör Suçlarını Soruşturma Bürosundan sorumlu Ankara
Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Ramazan Dinç
'in başkanlığındaki Türk heyeti, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda, ABD
'li yetkililerle FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:15
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