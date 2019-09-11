- Türk ve ABD'nin askeri yetkileri Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda oluşuturulacak güvenli bölge için Türk ve ABD'li askeri yetkililer Şanlıurfa'ya geldi.

Türk ve ABD'li askeri yetkililer, özel uçakla Şanlıurfa Havaalanına geldi. Türk ve ABD'li askeri yetkililer, havalanında bekleyen yaklaşık 10 sivil araçla şehir merkezine doğru haraket etti.