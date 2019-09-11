Son Dakika Haberleri: Türk ve ABD'nin askeri yetkileri Şanlıurfa'da
Son Dakika Genel Haber

Türk ve ABD'nin askeri yetkileri Şanlıurfa'da

57 dakika önce

- Türk ve ABD'nin askeri yetkileri Şanlıurfa'daŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda oluşuturulacak güvenli bölge için Türk ve ABD'li askeri yetkililer Şanlıurfa'ya geldi.

- Türk ve ABD'nin askeri yetkileri Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda oluşuturulacak güvenli bölge için Türk ve ABD'li askeri yetkililer Şanlıurfa'ya geldi.

Türk ve ABD'li askeri yetkililer, özel uçakla Şanlıurfa Havaalanına geldi. Türk ve ABD'li askeri yetkililer, havalanında bekleyen yaklaşık 10 sivil araçla şehir merkezine doğru haraket etti.

Türk ve ABD'nin askeri yetkileri Şanlıurfa'da

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Fırat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:31:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk ve ABD'nin askeri yetkileri Şanlıurfa'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]