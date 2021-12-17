Türk ve Afrikalı sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İzmir'de Sağlık Bakanlığı ve TİKA tarafından düzenlenen tatbikata katılan Türk ve Afrikalı sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

"Acil ve Afet Tıbbı Uluslararası Ortak Saha Tatbikatı" için İzmir'de bulunan sağlık çalışanları, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Tatbikata Çad'dan katılan hemşire Fatima El-Zahra Amin Fadil, İsmail Kaplan'ın "Mutluluk Gözyaşları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsini çok beğendiğini anlatan Fadil, yaşlı bir kadına verilen hediyeyi konu alan fotoğrafı gördüğünde duygulandığını söyledi.

İzmir UMKE'e görev yapan Ebru Güzel ise haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Türk Kadın Taarruz Helikopter Pilotu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Güzel de AA'nın Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu, çalışanlarının yaptığı başarılı haberler ve çektiği fotoğraflarla önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Somalili hemşire Samira Mohammed ise spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Mohammed, Mete Gazoz'u ülkesinde de takip ettiğini belirterek, "Onunla ilgili fotoğrafı görünce hemen oy verdim." diye konuştu.