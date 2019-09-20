Son Dakika Haberleri: Türk Ve Alman Gençler, Foça'ya kültür gezisi düzenledi
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Türk Ve Alman Gençler, Foça'ya kültür gezisi düzenledi

1 saat önce

Karşıyaka Lisesi ve Almanya-Herne kentindeki Mulvany Berufskolleg Okulları arasında düzenlenen ''Bridge of Cuisin'' isimli Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü Projesi kapsamında Foça'ya kültür gezisi düzenlendi.

Türk Ve Alman Gençler, Foça'ya kültür gezisi düzenledi, System.String[]

14-22 Eylül tarihleri arasında yapılan ikinci proje toplantısına katılmak için Herne'den gelen 11 öğrenci ve 2 öğretmen ile Karşıyaka Lisesi'nin 11 öğrencisi ve 2 öğretmeni, programda yer alan kültür gezisi için Foça'yı seçti.

19 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen Foça kültür turuna katılan kafile, Foça Belediyesi'nden Arkeolog Ertan Aksoy ile yaptıkları kent turunda Foça'nın tarihi özellikleri hakkında bilgilendirildi. Athena Tapınağı, Sur Duvarları, Fatih Camii gibi tarihi yer ve mekânları gezen misafirler, Foça Tarihi Merkezinde sergilenen eserleri dikkatle inceledi.

Kentin doğal ve tarihi zenginliklerini hayran kalan misafir öğrenci ve öğretmenler, Foça'dan güzel anılarla ayrıldı.

Karşıyaka, Eylül, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:02 Kaynak: Bültenler
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