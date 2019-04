Türk ve Alman Kadın Girişimciler Antalya'da Buluştu

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Çalışma Grubu ile Alman Kadın Girişimciler Birliği işbirliğinde Türk ve Alman kadın girişimciler, turizmin başkenti Antalya 'da bir araya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, burada yaptığı konuşmada, ülkeler arasındaki iş birliği ve diyaloğu genişletecek, derinleştirecek önemli bir toplantının gerçekleştirildiğini söyledi.TOBB olarak Türkiye'de kadın girişimciliğini geliştirmek amacıyla önemli mücadeleler verildiğini anlatan Çetin, "10 sene önce kadın girişimci sayımız 75 bindi, bugün ise 130 bin oldu. Bu artışta kadın girişimci kurullarımızın çok büyük payı var. Her yıl yüzlerce faaliyet gerçekleştiriyor, dünya devleriyle birlikte projeler üretiyorlar." diye konuştu.Türkiye ve Almanya 'nın Avrupa 'nın iki önemli ekonomik gücünü oluşturduğunu ifade eden Çetin, hükümetlerin ortak kararıyla kurulan Berlin 'deki Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile İstanbul 'daki Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının ülkeler arasındaki iş birliğini somut ve kurumsal hale getirdiğini belirtti.Türkiye - AB ilişkileriTürkiye'nin Avrupa Birliği 'ne katılım müzakereleri sürecinin devam ettiğini anımsatan Çetin, burada Alman hükümetinin ve Alman iş dünyasının desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti. Gümrük Birliği 'nin modernizasyonunun Türk-Alman iktisadi ilişkilerine ivme kazandıracağını aktaran Çetin, hizmet, tarım ve kamu alımlarının da kapsama dahil edilmesinin iktisadi bütünleşmeyi artıracağını söyledi. Vize konusuna da değinen Çetin, "Vize konusu, iş insanları için, zaman ve kaynak israfıdır.İkili ilişkilerin geliştirilmesine de zarar vermektedir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında devam eden vize serbestisi görüşmeleri bir an önce tamamlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.Mülteciler ve özellikle de Suriyeli mülteciler konusunun Türkiye ile AB arasındaki çalışma alanlarından biri olduğuna işaret eden Çetin, şunları söyledi:"Türkiye, 3,5 milyon üzerinde Suriyeli mülteciyi barındırmaktadır. Avrupa Birliği'nin yasa dışı göçle mücadelesine Türkiye çok önemli katkı sağlamaktadır. Avrupa ile entegre hale gelmiş olmamız, hem Türkiye, hem Almanya, hem de tüm Avrupa için önemlidir.Bunun korunması hepimizin yararınadır. Dolayısıyla her alanda, iş birliğimizi, ticaretimizi artırmaya devam etmeliyiz.""Daha büyük şirketlerde kadınların olmasını istiyoruz"Alman Kadın Girişimciler Birliği Federal Yönetim Kurulu Üyesi Karin van Mourik, ekonomide kadının aktif rol üstlendiğini söyledi. Ekonominin kadınlarla birlikte yürümesi gerektiğini ifade eden Mourik, "Ekonomi sadece erkeklere ait bir kavram değildir. Kadınlar Alman ekonomisinin büyümesinde önemli bir potansiyeldir. Alman ekonomi yönetiminde kadınlar yeterince temsil edilmemektedir. Kadın girişimci sayısı oldukça azdır. Kadınlar daha çok KOBİ'lerin başında bulunmaktadır. Biz daha büyük şirketlerde kadınların olmasını istiyoruz." diye konuştu.Mourik, kadınların odalarda ve derneklerde yönetime katılması gerektiğini söyledi.TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocağoğlu, girişimcinin başarı sağlayabilmesi için eğitime, inovasyona açık, azimli, ulusal ve uluslararası sektörel iş birliğine sahip olması gerektiğini belirtti.