Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı. - Son Dakika

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı.

6 saat önce

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı.

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı., System.String[]

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı. Alman vatandaşlarına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şebeke çökertildi. Yaklaşık 3 milyon euro vurgun yapan şebekenin Türkiye ve Almanya'da toplam 76 üyesine yönelik operasyon düzenlendi. - İSTANBUL

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
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