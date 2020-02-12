Son Dakika › 3. Sayfa › Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı. - Son Dakika
Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı.
6 saat önce
Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon yapıldı. Alman vatandaşlarına kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şebeke çökertildi. Yaklaşık 3 milyon euro vurgun yapan şebekenin Türkiye ve Almanya'da toplam 76 üyesine yönelik operasyon düzenlendi. - İSTANBUL
Son Dakika Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı Erdoğan'ın "Her yerde vuracağız" sözleri dünya gündemine oturdu Evlere dadanan suç makinesi, son işinde yakalandı Telefon dolandırıcıları, mağdurların paralarıyla video çekip sosyal medyadan paylaştı