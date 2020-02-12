Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon - Son Dakika

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon

6 saat önce

Türk ve Alman polisi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon, System.String[]

Türk ve Alman polisi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon düzenlendi. İki ülkede eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şebekenin özellikle yaşlı Alman vatandaşlarını hedef alarak yaklaşık 3 milyon euro vurgun yaptığı tespit edildi.


Almanya'dan Türkiye'ye gönderilen Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) raporunda F.Ö. liderliğindeki çetenin İstanbul'da illegal olarak çağrı merkezi kurarak Alman vatandaşları dolandırdıkları belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede şebekenin özellikle yaşlı Alman vatandaşları hedef aldıkları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaklaşık 3 milyon euro vurgun yaptıkları belirlendi. Şebekenin Alman üyelerinin suç gelirlerini kara ve hava yoluyla Türkiye'ye getirdikleri de tespit edildi.


Almanya Federal Polis teşkilatı ile irtibatlı yürütülen soruşturmaların ardından bu sabah iki ülkede ortak operasyon başlatıldı. Türkiye'de İstanbul, Antalya ve Muğla'da 36 şüpheli, Almanya'da ise 40 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Yapılan baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alınırken, operasyonların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:14 Kaynak: İHA
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