Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

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Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu
6 saat önce
TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (2) (Çağrı merkezinin görüntüsü)
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (2) (Çağrı merkezinin görüntüsü)
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