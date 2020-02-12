Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

6 saat önce

TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (2) (Çağrı merkezinin görüntüsü)

TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (2) (Çağrı merkezinin görüntüsü)

Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kim Kardashian'a özenen Linet, 30 bin TL'ye kalça operasyonu yaptırdı
Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı Erdoğan'ın "Her yerde vuracağız" sözleri dünya gündemine oturdu

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:37:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]