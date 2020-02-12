Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

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Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu
7 saat önce
TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (3) (Çağrı merkezinin görüntüsü)
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (3) (Çağrı merkezinin görüntüsü)
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