Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

7 saat önce

TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (4) (Alman polisinin operasyonu kamerada)

TÜRK VE ALMAN POLİSİNDEN ORTAK DOLANDIRICILIK OPERASYONU (4) (Alman polisinin operasyonu kamerada)

Türk ve alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
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