Son Dakika › 3. Sayfa › Türk ve Alman polisinin dolandırıcılara yaptığı operasyon kamerada - Son Dakika
Türk ve Alman polisinin dolandırıcılara yaptığı operasyon kamerada
6 saat önce
Türk ve Alman polisinin dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:57 Kaynak: İHA
Türk ve Alman polisinin dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.
Türk ve Alman polisi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon düzenlendi. İki ülkede eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şebekenin özellikle yaşlı Alman vatandaşlarını hedef alarak yaklaşık 3 milyon euro vurgun yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyon anları kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika Evlere dadanan suç makinesi, son işinde yakalandı Telefon dolandırıcıları, mağdurların paralarıyla video çekip sosyal medyadan paylaştı Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak