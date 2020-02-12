Türk ve Alman polisinin dolandırıcılara yaptığı operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Alman polisinin dolandırıcılara yaptığı operasyon kamerada - Son Dakika

Türk ve Alman polisinin dolandırıcılara yaptığı operasyon kamerada

6 saat önce

Türk ve Alman polisinin dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Türk ve Alman polisinin dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Türk ve Alman polisi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandıran şebekeye yönelik ortak operasyon düzenlendi. İki ülkede eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şebekenin özellikle yaşlı Alman vatandaşlarını hedef alarak yaklaşık 3 milyon euro vurgun yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyon anları kameralara yansıdı.

(İHA)

Türk ve Alman polisinin dolandırıcılara yaptığı operasyon kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı
Erdoğan'ın "Her yerde vuracağız" sözleri dünya gündemine oturdu Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:46:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ve Alman polisinin dolandırıcılara yaptığı operasyon kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]