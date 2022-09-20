TÜRK VE ALMAN SGK UZMANLARI KAFALARA TAKILAN SORULARI YANITLIYOR

İZMİR'de, Türk ve Alman vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik 'Türkiye- Almanya Danışma Günleri' düzenleniyor. 3 gün sürecek etkinlikte hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı gibi sigorta konularında vatandaşların ne gibi hakları bulunduğu anlatılacak. Vatandaşlar, sigortayla ilgili sorularını Türk ve Alman uzmanlara sorabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında Türkiye-Almanya Danışma Günleri düzenleniyor. Bu kapsamda bugün başlayan ve 22 Eylül'e kadar sürecek etkinlikte vatandaşların sorunları dinlenip, çözüm önerileri sunulacak. Türkiye-Almanya Danışma Günleri'nin açılış töreni, İzmir SGK İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Elma, SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, Almanya Yurt dışı Daire Başkanı Bernd Schmidt, Almanya Yurt dışı Daire Başkan Yardımcısı Monica Brich ve SGK çalışanları katıldı.

'VATANDAŞLARIMIZIN SORULARINI CEVAPLAMAYI AMAÇLIYORUZ'

Ücretsiz danışma hizmeti verileceğini dile getiren SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Elma, Gurbetçi sigortalılarımızın ve hak sahiplerinin Türkiye- Almanya Sosyal Güvenlik sözleşmesinden kaynaklanan sorunlarına cevap vermek ve çözüm üretmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumu tarafından ortaklaşa danışma günü yapıyoruz. Bu yıl İzmir İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğindeki etkinlikte İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak illerinde yaşayan vatandaşlarımızın sorularını cevaplamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 33 bin 500 vatandaşımıza davet mektubu gönderdik. Burada Türk ve Alman uzmanlarımızla birlikte ücretsiz danışma hizmeti vereceğiz. Ev sahipliğinden dolayı Sayın Yavuz Kurt'a teşekkür ederim dedi.

'SORUNLARINA ÇARE BULACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM'

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlara rehberlik hizmeti vermeyi amaçladıklarını ifade eden SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt sözlerini şöyle sürdürdü Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hukukuna ilişkin haklarıyla ilgili olarak birçok ülkeyle sosyal güvenlik anlaşmaları mevcut. Bu anlaşmalardan en eskisi Almanya Federal Cumhuriyeti'yle. 1964 yılında imzalanmış, ertesi yıl yürürlüğe girmiş ve 57 yıldır yürürlüktedir. Bugün Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza rehberlik hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Almanya'da çalıştıkları sürelerde hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı gibi sigorta konularından ne gibi haklar elde edebileceklerini, Almanya'da geçen çalışma sürelerini, Türkiye'de nasıl borçlanabileceklerini, Almanya'da yaşayan Türk ev kadınlarının ev kadınlığında geçen bu sürelerini dahi nasıl borçlanabileceklerini, çeşitli Alman sandıklarından yapılan para yardımlarından nasıl istifade edecekleri noktasında bilgilendirme yapacağız. Salı, çarşamba ve perşembe günleri Konak Meydanı yanındaki SGK binamızda gerek Alman, gerek Türk sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüşerek, sorunlarına çare bulacaklarını düşünüyorum. Konuşmaların ardından vatandaşlar, hazırlanan salonlara sırayla alındı. Çeşitli sorunlarını paylaşan vatandaşlara, Türk ve Alman SGK uzmanları çözüm önerilerini anlattı. (DHA)