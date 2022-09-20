Sosyal güvenlikte Türkiye-Almanya Danışma Günleri, İzmir'de başladı - Son Dakika
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Sosyal güvenlikte Türkiye-Almanya Danışma Günleri, İzmir'de başladı

20.09.2022 10:48
Sosyal güvenlikte Türkiye-Almanya Danışma Günleri, İzmir'de başladı

Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik Türkiye-Almanya Danışma Günleri başladı.

Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik Türkiye- Almanya Danışma Günleri başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü Toplantı Salonundaki açılış törenine İzmir SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, Alman Emeklilik Sigortası Kurumu Heyeti Başkanı Bernd Schmidt ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Yavuz Kurt, törende yaptığı konuşmada, yurt dışında çalışan vatandaşların sosyal güvenliklerine ilişkin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla bugüne kadar Türkiye ile 35 ülke arasında anlaşma imzalandığını söyledi.

Anlaşma imzalanan ilk ülkenin de Almanya olduğunu vurgulayan Kurt, İzmir ve çevre illerde yaşayan Türk vatandaşlarının Almanya'da geçen çalışma ve ikamet sürelerine ilişkin bilgilendirmenin Türkiye- Almanya Danışma Günleri kapsamında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kurt, etkinlik çerçevesinde 3 gün süreyle Türkiye ve Almanya'dan 16 uzmanın rehberlik edeceği bilgisini vererek, "Vatandaşlarımız danışma günleri süresince Almanya'da geçen çalışma sürelerinin, çocuk yetiştirme sürelerinin, yurt dışında ikamet ve ev kadını olarak geçirilen sürelerin borçlanılması, her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi, geçici ziyaret, eğitim, danışma, daimi ikamet gibi amaçlarla geçirilen sürelerde her iki ülkede sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi, para yardımları ve Almanya çocuk parası gibi birçok konuda bilgi edinebilecekler." dedi.

Türkiye ve Almanya arasında yapılan anlaşmanın sağlık yardımı hizmetlerini de kapsadığını aktaran Kurt, Türkiye'den geçici süreyle Almanya'ya giden sigortalıların sağlık hizmetlerini Kurum Sigortalıları Aktivasyon Sistemi (KUSAS) üzerinden, Almanya'dan Türkiye'ye gelen Almanya sigortalılarına sağlık hizmetlerinin ise Yurt Dışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemi (YUPASS) üzerinden verildiğini ifade etti.

Alman Emeklilik Sigortası Kurumu Heyeti Başkanı Bernd Shmidt ise İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verimli bir etkinlik gerçekleştirilmesi dileğinde bulundu.

SGK Gaziemir ve Karabağlar merkez müdürlüklerinde 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye-Almanya Danışma Günleri için vatandaşların 0 312 432 12 26-29 nolu telefon hatlarından randevu alabileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Almanya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal güvenlikte Türkiye-Almanya Danışma Günleri, İzmir'de başladı - Son Dakika

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