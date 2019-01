Türk ve Amerikan Heyetleri Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PYD/YPG'ye verilen silahlara ilişkin, "Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, başkanlığındaki Türk heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki Amerikan heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Bolton ile görüşmede, YPG ve PYD'ye verilen silahların ABD tarafından geri alınmasına yönelik taahhüt geldi mi?" sorusu üzerine Kalın, silahların toplanması meselesinin oturumda detaylı konuşulduğunu, askerler ve istihbarat birimlerinin bu konuyu yine detaylı şekilde ele alacağını belirtti.



Kalın, "Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları muhtemelen önümüzdeki günlerde biraz daha ortaya çıkacak. Bu silahların orada kalması sadece bizim açımızdan, o bölgedeki güven ve istikrarın sağlanması açısından da bir şart. Dolayısıyla bununla ilgili bizim beklentimiz bütün silahların toplanması yönünde. Askeri üslerin de aynı şekilde boşaltılması ya da oradaki yerel unsurlara devredilmesi şeklinde." dedi.



ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un 16 askeri üs ve lojistik merkezi bulunduğunu söylediğini dile getiren Kalın, "Bu konuda bir çalışma yaptıklarını anlıyorum ama neticelerini hep birlikte sahada görmek durumundayız." ifadesini kullandı.



"Görüşmede, Bolton'ın İsrail'de yaptığı açıklamalardan farklı, bu açıklamaları düzelten ya da onlara ek bir ifadesi oldu mu? Üslerin Türkiye'ye bırakılması konusunda Amerika'nın bir mesajı oldu mu?" sorusuna Kalın, şu yanıtı verdi:



"Biz bu konudaki düşüncemizi, beklentimizi, talebimizi ilettik. Bunlar çok detaylı, lojistik hazırlıklar da gerektiren şeyler. Çok geniş bir sahada. Neredeyse Suriye'nin üçte birine tekabül eden bir coğrafyada bu insanlara verilmiş silahlar var, kurulmuş merkezler var. Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil. Operasyonel detaylar konuşuldukça önümüzdeki günlerde bu konuyu çok daha şekilde net göreceğiz. Bunun çok yakın takipçisi olacağız."



Kalın, "ABD'den bu silahların parayla alınmasına yönelik iddialar var. Bu konu gündeme geldi mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Böyle bir şey gündeme gelmedi ama Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve Afganistan'dan çekilirken farklı yöntemler uygulamıştı bu silahlarla ilgili. Bir kısmını toplayıp götürmek, bir kısmını oradaki bazı meşru otoritelere teslim etmek gibi. O konuda şu ana kadar Amerikan yönetimi özellikle de asker ve güvenlik bürokrasisi çekilme planının detaylarını hala çalışıyor. Bu konuda bizimle istişarelere başladılar. Bu istişareler neticesinde planların biraz daha şekilleneceğini varsayıyoruz ama bizim ilkelerimiz son derece net. Orada terörün her türüne karşı mücadelemiz kararlı şekilde devam edecektir, buna PYD/YPG terör örgütleri de dahildir. Şu veya bu gerekçeyle Obama döneminden devralınan bu politikanın devam ettirilmesi artık Trump yönetimine de zarar vermektedir. Sayın Trump'ın bunu net şekilde gördüğünü hepimiz müşahede ediyoruz. Umarız aşağıya doğru da bu anlayış tutarlı şekilde yayılır ve somut bir politika haline gelir."



"Toplantıların devam edeceğini söyleyebilirim"



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında dile getirdi; özellikle 'Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon konusunda hazırlıkların tamam olduğu, bir gece ansızın gelebiliriz' ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de 'Biz oradan çekilmeden Türkiye'nin böyle bir operasyon yapmasını doğru bulmuyoruz' şeklinde bir açıklama gelmişti. Amerika'nın oradan çekilmesinden sonra mı bu operasyon tamamen gündeme gelecek, yoksa çekilme takviminden bağımsız olarak da Türkiye bu adımı her an atabilir mi?" sorusu üzerine Kalın, şunları kaydetti:



"Amerikalıların yaptığı açıklama şöyleydi; bizimle koordine olmadan bir operasyon yapılması uygun olmaz ya da doğru olmaz gibi bir ifadeleri vardı. Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız. Bu konuda da kendi güvenlik ve tehdit önceliklerini esas alarak planları yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği, 'Her an hazırız, her türlü terör tehdidine karşı gerekli adımları her an atarız.' Yani 3-4 yıldır Suriye'de yaşanan gelişmeleri düşündüğünüz zaman bu adımları atma konusunda Türkiye meşrudur, haklıdır ve bu imkan ve kabiliyetlere de sahiptir. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir tereddüdü olmasın."



İbrahim Kalın, "Münbiç konusunda önümüzdeki süreçte somut bir adım görecek miyiz? sorusunu, "Münbiç konusunda önümüzdeki günlerde somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Şu an itibarıyla bunun müzakereleri yapılıyor askerler tarafından. Bu konuda zaten artık gecikmiş bir süreç var. Daha fazla uzatılmaması için gerekli adımların atılmasını derhal biz bekliyoruz. Artık ortak devriyenin ötesinde bir noktaya geldik. YPG'lilerin oradan tamamen çekilip yerel unsurlara Münbiç'in devredilmesi gerek." şeklinde yanıtladı.



"Koordinasyonla ilgili ikinci toplantı için yer ve zaman belirlendi mi?" sorusuna karşılık Kalın, "Farklı düzeylerde farklı arkadaşlarımızın toplantıları olacak, görüşmeleri olacak önümüzdeki günlerde. Bugünden kesin, 'şu tarihte' diye ikinci bir toplantı tarihi üzerinde mutabık kalmadık ama ihtiyaca binaen bu toplantıların devam edeceğini söyleyebilirim." açıklamasını yaptı.



"Önceliklerimiz karardan önce ne idiyse bugün de odur"



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yabancı bir gazetecinin, çekilme konusunda ABD'de Trump ve Bolton'un farklı açıklamalarda bulunduğunu ifade ederek, "Bu toplantıdan sonra ABD, Başkanın söylediklerine mi bağlı kalacak yoksa Savunma Teşkilatının mı?" şeklindeki sorusunu şöyle cevapladı:



"Muhattabımız toplantının başında, Sayın Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Meksika ve orada inşa edilecek duvarla ilgili önemli bir açıklama yapacağını, bunun biraz sıra dışı bir formatta planlandığını, açıklamayı Oval Ofis'ten yapacağını ifade etti ve kendisinin de büyük ihtimalle bu toplantıya yetişmeye çalışacağını söyledi. Dolayısıyla aynı gün kendi Başkanının yapacağı, böyle önemli bir açıklamanın yapılacağı günde, kendisi ayrıca kameraların karşısına çıkmasının uygun olmayacağını ifade etti. Bunu toplantının en başında söyledi, biz de 'Hay hay, bizim açımızdan bir sıkıntı yok' dedik.



Çekilme planıyla ya da süreciyle ilgili olarak, Sayın Trump'ın talimatı ortada, mevkidaşlarımızın da ifadeleri bu planın aynen Başkanın talimat verdiği şekilde uygulanacağı şeklinde. Biz şu anda bu çekilmenin nasıl olacağı, geride nasıl bir yapının bırakılacağı üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu konudaki önceliklerimiz karardan önce ne idiyse bugün de odur."



"Uluslararası koalisyonla birlikte DEAŞ'la mücadelemiz de devam edecek"



Bir başka yabancı gazetecinin "Eğer Amerikalılar tam olarak çekilmezse sizin hazırlamış olduğunuz bu askeri operasyon olacak mı? Amerikalılarla koordineli bir şekilde mi gidecek bu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bugüne kadar YPG/PYD, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı kendi öncelikleri, imkan ve kabiliyetleriyle operasyonların gerçekleştirildiğini vurguladı. Kalın, "Bu ilkede, bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değil." dedi.



Kalın, görüşmede, ABD basınında yer alan "sınırda özellikle 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölge oluşturulabileceğine" ilişkin iddiaların gündeme gelip gelmediğine dair soruyu, "Amerikalılar ile görüşmemizde bir tampon bölge, bir harita, sınır hattı konuları gündeme gelmedi. Böyle bir şey açmadılar." şeklinde yanıtladı.



Türkiye'nin DEAŞ'a yönelik olası operasyonda bir hava desteği ya da benzer bir lojistik destek talebi olup olmadığı yönündeki soru üzerine Kalın, şunları kaydetti:



"Şu anda bildiğiniz gibi DEAŞ'ın en yoğun bulunduğu yer Deyrizor'un biraz güneyinde Hacin bölgesinde konuşlanmış durumdalar. Burayla ilgili operasyon şu anda da devam ediyor. Uluslararası koalisyonun öncülüğündeki operasyon devam ediyor. Burada şu anda bir değişiklik yok. Amerikalılar çekilirken de bu operasyona devam edeceklerini ifade ettiler. Biz tabii bu operasyonun DEAŞ'ın Hacin veya başka yerlerdeki mevcudiyetine karşı da her türlü mücadeleyi vereceğimizi ifade ettik. Dolayısıyla bu çekilme sürecinde, önümüzdeki 3-4 aylık süreçte de uluslararası koalisyon bu bölgedeki hava saha kontrolünü devam ettirecek. Bizim uçmamız gerektiğinde de bununla ilgili tabii ki koordinasyon yapılacak."



"Bunu da Amerikalılar bir mesaj olarak almış durumdalar"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York Times'ta yayınlanan makalesini anımsatan Kalın, "Orada da 'Türkiye bu işi yapacak imkan ve kabiliyetlere sahiptir, kararını da vermiştir' vurgusu öne çıkıyor. Bunu da Amerikalılar bir mesaj olarak almış durumdalar. Hatta o yazı da gündem oldu, bugün görüşmemizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarının son derece net olduğu ifade edildi. Dolayısıyla uluslararası koalisyonla birlikte DEAŞ'la mücadelemiz de devam edecek. Onda herhangi bir geri adım söz konusu değil ama önümüzdeki günlerde operasyonel öncelikler neyi getiriyorsa ona göre hareket edilecektir." ifadelerini kullandı.



İbrahim Kalın, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede herhangi bir tereddüdünün söz konusu olmadığının, aynı şekilde diğer terör unsurlarına karşıda mücadelenin hem sınır güvenliği hem de Suriye'nin toprak bütünlüğü için devam edeceğinin altını çizerek, "Kürt kardeşlerimizin bundan bir zarar göreceğine dair her tür imayı kesin bir dille reddettiğimizi tekrar ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.



(Bitti)

