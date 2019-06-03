Son Dakika Haberleri: Türk ve Arap iş insanları iftarda buluştu
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Türk ve Arap iş insanları iftarda buluştu

39 dakika önce

Yerleşik Arap sivil toplum kuruluşları, Arap birlikleri, Arap iş adamları, Arap basını, Arap büyükelçileri, A&S Investment Holding'in iftar programında bir araya geldi.

Türk ve Arap iş insanları iftarda buluştu, System.String[]
Yerleşik Arap sivil toplum kuruluşları, Arap birlikleri, Arap iş adamları, Arap basını, Arap büyükelçileri, A&S Investment Holding'in iftar programında bir araya geldi.

A&S Investment Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, düzenlenen iftar davetinde yerleşik Arap sivil toplum kuruluşları, Arap birlikleri, Arap iş adamları, Arap basını, Arap büyükelçileri ve Ortadoğu'dan 60 farklı Arap basınını bir araya getirdi. İftar davetine Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Arap Toplulukları Yüksek Kurulu Kurucu Başkanı Seyit Hazım Antar, Türk Arap Medya Derneği üyeleri, Yemenli milyarder iş adamı Hameed Abdullah Al- Hamar ve Mısır eski cumhurbaşkanı adayı Dr Ayman ABD El Aziz Nour gibi isimler katıldı.

A&S Investment'ın Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş iftar davetinde gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye'nin yatırım potansiyeline değindi. Akkuş; "Türkiye sadece Arap ve İslam dünyasındaki iş insanları için değil, aynı zamanda dünyanın her yerindeki iş insanları için güvenli ve önemli bir limandır. Tüm dünya siyasi, sosyal ve ekonomik büyük bir kriz yaşıyor. Ancak buna rağmen ekonomimiz canlılığını devam ettiriyor. Unutulmamalıdır ki, Türkiye'nin istikrarı ve gelişmesi tüm Ortadoğu'nun da istikrarı ve gelişmesi demektir" dedi.

Arap iş insanlarını Türkiye'ye yatırım yapma konusunda teşvik eden Akkuş; "Tüm iş insanlarını sahte algı haberlerine kulaklarını tıkayıp ticaretlerini, sermayelerini bilgi birikimi ve zenginliklerini buraya taşımaya davet ediyorum. Türk ekonomisinin son 10 yılda yüzde 335 büyümesi gibi önümüzdeki 10 yılda da aynı canlılıkla büyüyerek içinde yer alan iş insanlarına da kazanç elde ettirecektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:16 Kaynak: İHA
Ekonomi
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