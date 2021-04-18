Türk ve Avrupalı gençler doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için eğitim alacak - Son Dakika

Türk ve Avrupalı gençler doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için eğitim alacak

18.04.2021 12:39

Kültür Eğitim ve Proje Derneği (KEPDER), Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şubesi ve İspanyol INNETICA Derneği iş birliğiyle, 5 ülkenin gençleri doğal afetler konusunda hem bilinçlenecek hem de afet anında yapılabileceklerle ilgili bilgi edinecek.

Kültür Eğitim ve Proje Derneği (KEPDER), Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şubesi ve İspanyol INNETICA Derneği iş birliğiyle, 5 ülkenin gençleri doğal afetler konusunda hem bilinçlenecek hem de afet anında yapılabileceklerle ilgili bilgi edinecek.

KEPDER ve TRAC Bursa Şubesi öncülüğünde hazırlanan ve Avrupa'dan INNETICA Derneğinin destek verdiği "Gönüllü Ol, Afete Hazır Ol" projesiyle Türkiye, İspanya, Fransa, Romanya ve İtalya'daki gençler, alacakları eğitimlerle doğal afetlere karşı hazırlıklı olacak.

Gelecek ay başlayıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerle 1 yılda tamamlanması planlanan projeyle, katılımcı gençler arasından amatör telsizciler de yetiştirilerek afet durumlarında kesintisiz haberleşmeye ve arama kurtarma ekipleri arasındaki koordinasyona katkı sağlanacak.

Eğitimlerin teorik kısımları, TRAC Bursa Şubesi ve KEPDER Derneğinin yerleşkelerinde ve projenin ortaklarından Gürsu Belediyesi'ne ait toplantı salonlarında verilecek.

AFAD koordinesinde verilecek eğitimlere Türkiye'de 100, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ise 400 civarında gencin katılması planlanıyor.

"Avrupa'da gençlere afetlere karşı gönüllülüğü anlatacağız"

TRAC Bursa Şube Sekreteri Cankut Kalyoncu, AA muhabirine, acil ve afet durumlarında gönüllü olarak haberleşme desteği sağladıklarını anlattı.

Kalyoncu, dünyanın birçok noktasıyla iletişim kurduklarını belirterek, "KEPDER ile ortak proje içindeyiz. Ülkemizde afet bilincini, gönüllülüğü artırmaya yönelik bir proje hazırladık. Gençlere afet anında nelerle karşılaşabileceklerini, iletişimin önemini, amatör telsizciliğin hangi noktada devreye girdiğini ve amatör telsizcilik konusunda eğitim vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu projenin Avrupa'daki temsilcisinin İspanyol INNETICA Derneği olduğunu vurgulayan Kalyoncu, "Bizler ülkemizi 2 dernekle Avrupa'da temsil edeceğiz. Buradaki çalışmanın geniş kapsamlısını Avrupa'da gerçekleştireceğiz. Avrupa çalışmalarında da gençlere bu anlamda afetlere karşı gönüllülüğü anlatacağız." diye konuştu.

Kalyoncu, projeye Gürsu Belediyesi, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay Bursa Şubesi ve Yunuseli Sportif Havacılık Derneği'nin de destek vereceğini sözlerine ekledi.

"Bunu sistematik hale getireceğiz"

KEPDER Başkanı Arzu Kırayoğlu ise 2017'de kurdukları dernek aracılığıyla gençlere yönelik projeler hazırladıklarını söyledi.

"Gönüllü Ol, Afete Hazır Ol" projesini geçen yıl hazırladıklarını ve Gençlik ve Spor Bakanlığından destek gördüklerini dile getiren Kırayoğlu, şöyle konuştu:

"Yerel ortaklarımızla beraber gençlere afete hazır olmayı, bilinçlenmeyi anlatarak bu konularla ilgili eğitim vereceğiz. Afetlere yönelik simülasyon hazırlayarak bu olayı hissetmelerini sağlayacağız. Pandemi dolayısıyla eğitim aralığını geniş tutacağız. 1 yıllık bir proje. Bu süre zarfında eğitimler, aktiviteler, bilgilendirme toplantıları yapacağız. Ayrıca doğal afetlerde görev alacak amatör telsizci yetiştireceğiz. Bu gençler amatör telsizcilik belgesi de alacak."

Kırayoğlu, projede Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Romanya ve İtalya'nın yer alacağını ifade ederek, "Bunu sistematik hale getireceğiz. Afet eğitimleri proje kapsamında, eğitim modüllerimiz, gençlerin eğitimleri ve eğiticilerin eğitimleri olmak üzere söz konusu ülkelerdeki paydaş kurumlar tarafından organize edilecek." dedi.

"Afet konusunda gençlerimizin yetiştirilmesi önemsiyoruz"

INNETICA Derneği Proje Koordinatörü Elisardo Sanchis Sancho da kurum olarak AB projeleri hazırladıklarını anlattı.

Sancho, eğitim, öğretim ve inovasyon konulu projeler aracılığıyla eğitimler verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımız kapsamında diğer ülkelerdeki kurumlarla iş birliği içindeyiz. Erasmus projeleri kapsamında gençler için üniversitelerle beraber projeler hazırlıyoruz. Özellikle afetlerle ilgili proje hazırlamaya karar verdik. KEPDER'in bu projesinden yola çıkarak afet konusunda gençlerimizin yetiştirilmesi ve eğitilmesini önemsiyoruz."

Türk ve Avrupalı gençler doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için eğitim alacak
Türk ve Avrupalı gençler doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için eğitim alacak
Türk ve Avrupalı gençler doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için eğitim alacak
Türk ve Avrupalı gençler doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için eğitim alacak

Türkiye, İtalya, Radyo, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve Avrupalı gençler doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak için eğitim alacak - Son Dakika


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