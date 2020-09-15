Türk ve Azerbaycan helikopterleri Nahçıvan'da uçuş gerçekleştirdi - Son Dakika

Türk ve Azerbaycan taarruz helikopterleri, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Nahçıvan'da uçuş gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakü'nün kurtuluş günü kapsamında gerçekleştirilen uçuşlar Nahçıvanlılar tarafından büyük ilgiyle karşıladı.

Helikopterlerden açılan Türk ve Azerbaycan bayrakları vatandaşların sevinç gösterisine neden oldu.