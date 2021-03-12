Türk ve Azerbaycanlı iş insanları "dijital istihdam"ı konuştu - Son Dakika

Azerbaycanlı ve Türk iş insanları, dijital istihdam konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğince (ATİB) çevrimiçi organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet İstihdam Ajansı Başkanı Mustafa Abbasbeyli, Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, ATİB Başkanı Cemal Yangın ve iş insanları katıldı.

ATİB Başkanı Yangın'ın moderatörlüğü ile düzenlenen toplantıda konuşan Büyükelçi Özoral, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin çok önemli değişikliklere sahne olduğunu, teknolojik gelişmelerin, bu değişimin hızında büyük etki sahibi olduğunu belirtti.

Özoral, dijital istihdamın günün en önemli konularından biri haline geldiğini vurgulayarak, "Son bir yılda bu değişim daha da hızlandı. Dünya Kovid-19 gibi olağanüstü bir durumla karşılaştı. Bu global salgın hastalığa karşı global önlemler almaya çalışıyoruz. Son dönemde dijital istihdam konusu da hepimizi çok yakından ilgilendirmeye başladı." dedi.

Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Muradov ise dijital ekonomiye geçişin tüm dünyayı değiştirdiğini, burada daha önceki kalkınmış ülkelerin mutlak üstünlüğünün olmadığını ifade etti.

Muradov, Türk yapımı yeni teknolojik ürünlerin Karabağ savaşındaki başarısını örnek göstererek, "Bu da artık ülkelerin dijital ekonomiye geçişte daha bağımsız olduğunu gösteriyor. Bu Türk dünyası için büyük şanstır. Türk dünyasının dijital ekonomide öne çıkması için başka şans olmayabilir. Türk dünyası dijital ekonomide öne çıkarsa arkasına dünyanın bir çok ülkesini de çekebilir." şeklinde konuştu.

DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat da Azerbaycan yönetiminin petrol ve doğal gazın ekonomideki ağırlığını azaltarak ekonomiyi çeşitlendirme yönündeki çabalarının olumlu neticeler verdiğini dile getirdi.

Akat, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının iş adamlarına yeni iş birliği imkanları sunduğunu, Türk ve Azerbaycan şirketlerinin imar çalışmalarında birlikte çalışabileceğini kaydetti.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet İstihdam Ajansı Başkanı Abbasbeyli de Azerbaycan'daki dijital istihdam çalışmaları ve reformlar konusunda sunum yaptı.