Türk ve Azerbaycanlı iş insanları "dijital istihdam"ı konuştu - Son Dakika

Türk ve Azerbaycanlı iş insanları "dijital istihdam"ı konuştu

12.03.2021 16:51
Türk ve Azerbaycanlı iş insanları

Azerbaycanlı ve Türk iş insanları, dijital istihdam konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Azerbaycanlı ve Türk iş insanları, dijital istihdam konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliğince (ATİB) çevrimiçi organize edilen etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet İstihdam Ajansı Başkanı Mustafa Abbasbeyli, Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov, DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat, ATİB Başkanı Cemal Yangın ve iş insanları katıldı.

ATİB Başkanı Yangın'ın moderatörlüğü ile düzenlenen toplantıda konuşan Büyükelçi Özoral, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin çok önemli değişikliklere sahne olduğunu, teknolojik gelişmelerin, bu değişimin hızında büyük etki sahibi olduğunu belirtti.

Özoral, dijital istihdamın günün en önemli konularından biri haline geldiğini vurgulayarak, "Son bir yılda bu değişim daha da hızlandı. Dünya Kovid-19 gibi olağanüstü bir durumla karşılaştı. Bu global salgın hastalığa karşı global önlemler almaya çalışıyoruz. Son dönemde dijital istihdam konusu da hepimizi çok yakından ilgilendirmeye başladı." dedi.

Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Muradov ise dijital ekonomiye geçişin tüm dünyayı değiştirdiğini, burada daha önceki kalkınmış ülkelerin mutlak üstünlüğünün olmadığını ifade etti.

Muradov, Türk yapımı yeni teknolojik ürünlerin Karabağ savaşındaki başarısını örnek göstererek, "Bu da artık ülkelerin dijital ekonomiye geçişte daha bağımsız olduğunu gösteriyor. Bu Türk dünyası için büyük şanstır. Türk dünyasının dijital ekonomide öne çıkması için başka şans olmayabilir. Türk dünyası dijital ekonomide öne çıkarsa arkasına dünyanın bir çok ülkesini de çekebilir." şeklinde konuştu.

DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat da Azerbaycan yönetiminin petrol ve doğal gazın ekonomideki ağırlığını azaltarak ekonomiyi çeşitlendirme yönündeki çabalarının olumlu neticeler verdiğini dile getirdi.

Akat, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının iş adamlarına yeni iş birliği imkanları sunduğunu, Türk ve Azerbaycan şirketlerinin imar çalışmalarında birlikte çalışabileceğini kaydetti.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet İstihdam Ajansı Başkanı Abbasbeyli de Azerbaycan'daki dijital istihdam çalışmaları ve reformlar konusunda sunum yaptı.

Azerbaycan, İstihdam, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve Azerbaycanlı iş insanları 'dijital istihdam'ı konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası
Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu Bolu'da volkanik göl kaynaklı milyonlarca yıl öncesine ait bazalt sütunları bulundu         
20:18
'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak 'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak         
19:59
Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti         
19:49
İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı         
19:40
Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi         
19:21
Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı         
18:55
Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:31:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ve Azerbaycanlı iş insanları "dijital istihdam"ı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei