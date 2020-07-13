Türk ve Azerbaycanlı öğretmenler Kovid-19'a dikkat çekmek için video hazırladı - Son Dakika

Türk ve Azerbaycanlı öğretmenler Kovid-19'a dikkat çekmek için video hazırladı

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Merkezi tarafından yürütülen "İki devlet, tek millet, tek yürek" projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Azerbaycan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan öğretmenler, birbirlerine destek olmak ve sağlıklı...

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Merkezi tarafından yürütülen "İki devlet, tek millet, tek yürek" projesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Azerbaycan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan öğretmenler, birbirlerine destek olmak ve sağlıklı bir gelecek çağrısı yapmak için bir video hazırladı.

Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu

Türkiye'de ve Azerbaycan'da farklı branşlarla görev yapan öğretmenler, Kovid-19 sürecinde birbirlerine destek olmak ve sağlıklı bir gelecek çağrısı yapmak için video çekti.

İki ülkenin bayraklarının yer aldığı videoda 15 öğretmen görev aldı.

Projeye katılan, dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Samsunlu Dilek Livaneli, AA muhabirine, küresel salgın döneminde öğretmenlerin motivasyonlarının çok önemli olduğunu ve bu motivasyonun uzaktan eğitimle dahi olsa öğrencilere yansıdığını aktardı.

İki ülke öğretmenlerinin büyük bir duyarlılık ve emekle bu projede yer aldığını dile getiren Livaneli, "Birlik mesajı vermek her iki ülke öğretmenleri arasındaki bağı da güçlendiriyor. İki kardeş ülkenin bayrakları, büyük umut ve motivasyonla konuşan 15 öğretmenin yer aldığı videoda dalgalandı. Videonun sonunda öğretmenler herkese virüse karşı mücadelede birleşmeleri için çağrıda bulundu. İki dilde 'Birlikte daha güçlüyüz' çağrısı yaptık. Gerek sosyal medyada gerekse ulusal ve uluslararası platformda kamu spotu etkisi ile videoyu paylaşarak her kesimden insanları bu süreçteki önlemlere ve duyarlılıklar konusuna dikkat çekmiş olacağız." dedi.

Livaneli, her iki ülke öğretmeninin gelecekte başka projelerde iş birliği yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Projede Türkiye'den Livaneli'nin yanı sıra Özlem Çerezci, Semih Esendemir, Tuğba Harmankaya, Selçuk Yusuf Arslan, Hasan Basri Özcan, Büşra Akkiren, Caner Sarıoğlu ile Azerbaycan'dan Mahammad Garakishiyev, Könül Tahirova, Orkhan Mammadov, Elnur Gasimov, Ajdar Salmanov, Samira Amraho, Shahla Mammadli yer aldı.

Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:24 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve Azerbaycanlı öğretmenler Kovid-19'a dikkat çekmek için video hazırladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:07 Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
22:07
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 00:19:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ve Azerbaycanlı öğretmenler Kovid-19'a dikkat çekmek için video hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]