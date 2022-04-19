Türk ve Azeri öğrenciler 'İki Ülke Bir Hikaye' projesinde buluştu - Son Dakika

İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu, Düğer Şehit Polis Mustafa Kılıç Ortaokulu ve Khazar University World School öğrencileri, MEB tarafından desteklenen eTwinning projesinde bir araya geldi. İki Ülke Bir Hikaye' projesinde bir araya gelen öğrenciler, ortak bir tema çerçevesinde birlikte hikayeler ve şiir yazdı. Proje, öğrencilerin farklı kültürlere dair bilgi ve deneyimleri öğrenmelerine, hayal güçlerini ve yazma becerilerini geliştirerek özgün edebiyat eserlerini ekip çalışması halinde ortaya koymalarına imkan sağlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) desteklediği eTwinning platformunda Türkiye ve Azerbaycan'dan bir araya gelen öğretmenler ikili öğrenci grupları oluşturdu. Belirlenen temalar doğrultusunda hikayenin ilk bölümünü Türkiye'deki öğrenciler, ikinci bölümünü ise Azerbaycanlı öğrenciler yazdı. Projenin sonunda ortaya konulacak olan eserler e-kitap olarak yayımlanacak ve belirlenen tema çerçevesinde gezilen yerlerin fotoğrafları ile hikaye - şiir kitabı olarak basılacak.

Projede İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu, Düğer Şehit Polis Mustafa Kılıç Ortaokulu ve Khazar University World School yer alıyor. 20 öğrencinin yer aldığı projede öğrenciler; özgün eserler ortaya koyabilmeleri, grup çalışması halinde yazma yeteneklerini sergileyebilmeleri ve özgüven kazanmalarının yanı sıra, web-2 araçlarını aktif olarak kullanmayı ve kültürel değerleri öğrenme, öğretme fırsatı bulacaklar.

ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

"İki Ülke Bir Hikaye" projesi sürecinde yapılmakta olan öğrenci webinarlarıyla öğrenciler arasındaki etkileşimin en üst noktalara taşınması amaçlanıyor. 2022 Ocak ayında başlayıp 2022 Mayıs ayında sona erecek olan projede İstanbul, Burdur ve kardeş ülke Azerbaycan'daki öğrenciler yeni arkadaşlıklar edinmekle beraber kültürel farkındalıkları da öğrenme imkanı bulacak. Proje kapsamında öğrenciler; ortaya koyacakları özgün eserlere rehberlik olması amacıyla Almıla Aydın, Hamlet İsakhanlı, Hüsnan Şeker, Günel Eminova, Metin Özdamarlar ve Süleyman Bulut gibi yazarlarla görüşme imkanı buldular.

Proje katılımcılarından İSTEK Bilge Kağan Ortaokulu Müdürü Abdülkadir Ün açıklamasında, "eTwinning'in ve bu çalışmanın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerin ve okulların bu tür çalışmalara katılmaları konusunda teşvik edilmeleri ve eTwinning'in sunduğu kültürel aktarım ve eğitim fırsatlarını kaçırmamaları gerektiğini düşünüyoruz. eTwinning; küçük adımlarla büyük başarılara ulaşabilmenin kapılarını aralayan, kendini geliştirmek ve eğitimdeki yenilikleri keşfetmek isteyen herkes için fırsatların yer aldığı büyük bir dünyadır" dedi.