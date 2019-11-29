Son Dakika Haberleri: Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı
Son Dakika Güncel Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı - Son Dakika

Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı

6 saat önce

Türkiye ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlıklarında, 11 Kasım'da Cenevre'de düzenlenen ilk toplantının ardından Suriyelilerin...

Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı, System.String[]

Türkiye ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyetleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nin Korumadan Sorumlu Yardımcısı Gillian Triggs'in başkanlıklarında, 11 Kasım'da Cenevre'de düzenlenen ilk toplantının ardından Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini görüşmek üzere Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığında bir araya gelen tarafların, Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla ortak çabaları sonuç odaklı olarak geliştirmenin önemi ve aciliyeti konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve BMMYK, Suriyeliler için kalıcı insani çözümler de dahil mültecilere ilişkin tüm konularda yakın çalışmaya devam edecektir. Her iki taraf görüşmelerin üçüncü turu için 2020'nin başında Cenevre'de bir araya gelme konusunda uzlaşmaya varmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Cenevre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
İsveçli bakandan terör örgütü PKK'ya açık destek: Ben sizin dağınızım Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:40:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]