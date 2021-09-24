Türk ve Bulgar tenisçiler sınır kapısında gösteri maçı yaptı - Son Dakika

Kapıkule Sınır Kapısı önünde Türk ve Bulgar tenisçiler, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri maçı yaptı.

Dünyada geleneksel olarak 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Edirne Valiliği koordinasyonunda iki komşu ülke sporcuları arasında tenis maçı düzenlendi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı önündeki bir alana iki file gerildi. Oluşturulan alanda Bulgaristan'dan gelen sporcularla Türk sporcular gösteri maçı yaptı.

Svilengrad Tenis Kulübü Antrenörü Elena Tsıngova, AA muhabirine, bu tarz etkinliklerin sıklaşmasını temenni ettiğini ifade ederek, "Bu kardeşlik ve birlikteliğin artmasını temenni ederim." dedi.

Tenisçi Deniz Akgün de "Sporun sınırı yoktur, spor kardeşliktir." ifadesini kullandı.

Hafta etkinlikleri kapsamında Meriç Köprüsü'nde de satranç etkinliği düzenlenmesi planlanıyor.