Türk ve dünyaca ünlü usta pilotlar Marmaris'in tozunu attıracak

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi'nde, Türk ve dünyaca ünlü usta pilotlar toplam 707 kilometrelik zorlu parkurda, Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yarışacak.

19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katıldığı Türkiye Rallisi'nde 6 kez dünya şampiyonu olan Sebastien Ogier, üst üste 9 dünya ralli şampiyonluğu yaşayan Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, dünya rallisinin kırıcı toprak ayağı olarak nitelendirilen Marmaris'te kıyasıya mücadele edecek.

Marmaris'in kısa sürede ün kazanan zorlu etapları öncesinde sürücüler şampiyonasını Toyota Gazoo Racing sürücüsü Sebastien Ogier (79 puan) birinci, takım arkadaşı Elfyn Evans (70 puan) ikinci sırada götürüyor.

Altı kez dünya şampiyonu olan Ogier, şampiyonada dokuz puanlık avantaja sahip. Diğer tarafta Toyota takımı, takımlar şampiyonasında Hyundai'nin 21 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Dokuz kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastien Loeb, Türkiye'de Hyundai sürecek ve uzun bir aradan sonra etkinliğe geri dönecek. İngiliz Gus Greensmith M-Sport Ford Fiesta WRC'yi sürecek. Fransız genç yıldız Pierre-Louis Loubet, Hyundai i20 Coupe ile yarışacak.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda bugünkü seremoni startından sonra ekipler 13,9 kilometrelik İçmeler etabını ve 11,32 kilometrelik Gökçe etabını hava kararmadan önce geçecek.

Şampiyonada yarın ise geçen yıl olduğu gibi en uzun gün olacak ve toplam 107,38 kilometrelik altı özel etap koşulacak.

Takımlar, Yeşilbelde (31,79 kilometre) etabını geçtikten sonra Datça (8,75 kilometre) ve Kızlan (13,15 kilometre) etaplarını geride bırakacak. İki kez geçilecek bu etaplar Asparan'da yapılacak yakıt yükleme ve servis molalarıyla ayrılacak.

Pazar günü de dört sene önce koşulan Meksika Rallisi'nden beri en uzun final günü yaşanacak. Çetibeli, 38,15 kilometrelik rotası ile rallinin en uzun etabı olacak ve takımlar ardından Marmaris etabında (7,05 kilometre) mücadele edecek. Bu iki etap da iki kez geçilecek.

Daha sonra Wolf Power Stage etabına geçilerek lider sürücüler, ekstra puan almaya çalışacak.

"Ogier, şampiyon unvanıyla geliyor ve etapları da çok iyi biliyor"

TOSFED Başkan Yardımcısı Ömer Tolon, AA muhabirine, Türkiye ve dünyanın en iyi pilotlarının, heyecanı Marmaris'te yaşayacaklarını söyledi.

Marmaris'in kırıcı etaplarının şampiyonları zorlayacağını belirten Tolon, şunları kaydetti:

"Ogier, şampiyon unvanıyla geliyor ve etapları da çok iyi biliyor. Ogier'i, Loeb'e göre daha avantajlı görüyorum. Kazanmaya Ogier daha yakın. Loeb dünyadaki bütün rekorları kırmış en iyi pilot unvanını hak eden bir pilot. Onun rekorlarını egale etmeden, 'ondan iyi' kimse için diyemeyiz. Bu bir gerçek. Ama bir gerçek daha var ki çok motive değil. Türkiye Rallisi etaplarında ilk kez yarışacak. Loeb çok ama çok tecrübeli bir pilot. Ogier Türkiye'yi çok iyi biliyor ve burada şampiyon oldu. Üstelik Ott Tanak'ın en iyi olduğu bir yılda Türkiye Rallisi'ni kazandı. Loeb ilk 5'te yer alabilir."

Tolon, Marmaris'te yapılacak rallide defalarca dünya şampiyonluğu yaşamış pilotların, zorlu etaplardan dolayı heyecanının en üst düzeyde olacağını ifade etti.