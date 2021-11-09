Üye Girişi
"Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi"nin açılışını yaptı - Son Dakika

"Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi"nin açılışını yaptı

09.11.2021 14:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl kutlamaları aralıksız devam ediyor.

Antep Savunması'nı unutturmamak, kahramanların anısını yaşatmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen, 1919-1921 yılları arasında mücadelenin verildiği günlerde basında Anadolu'nun mücadeleye bakışı ve desteği, Fransızların ise haksız işgal hakkındaki görüşlerini belirten özel haberlerin bulunduğu dergi ile gazete örneklerinin bulunduğu sergi Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Ferit Bey Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı.

SERGİ 20 ARALIK'A KADAR ZİYARETÇİLERİNE AÇIK OLACAK

10'u orijinal nüshası olmak üzere toplamda 42 belgenin olduğu ve birçok yeni evrakın ilk kez sergilendiği sergide, emperyalist Fransız yönetimine karşı yürütülen destansı mücadelenin gazetelerde ki yeri aktarılıyor, işgalcilerin Gaziantep'i neden işgal ettikleri, iklim koşulu zorlukları, coğrafi önemi konuları işleniyor. Tarihçi Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm tarafından hazırlanan sergi, 20 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Sergi açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

ŞAHİN: BİZİM UNUTMADAN UNUTTURMADAN YÜZYIL ÖNCEKİ BU RUHU VE BİLİNCİ GENÇLERİMİZE İYİ ANLATMAMIZ LAZIM

Açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiyi hazırlayanlar ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu mekâna girince kalbim başka bir şekilde çarpıyor. Karşımızda bu topraklar için canını vermiş şehitlerimiz var. 25 Aralık'a, 100'ncü yıla giderken ikinci yüzyıla hazırlanıyoruz. Bu ilk yüzyılda cumhuriyeti kuran, bugüne kadar getiren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları, Gazi şehirdeki ve tüm Türkiye'de ki gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. Unutur, çıkarılacak dersleri çıkarmazsak bu yaşananlar tekrar yaşanabilir. Bizim unutmadan unutturmadan yüz yıl önceki bu ruhu ve bilinci gençlerimize iyi anlatmamız lazım. Bu yüzden müzelerimiz çok önemli. Müzelerimizde yaşananları, çıkarılacak derslerle ikinci yüzyıla hazırlanmamız gerekiyor. Elbette kendi şehrimizi seviyor ve doğduğumuz topraklar önemli ama Fransızların gazetelerinde o gün ki çıkan haberler en büyük delil ve ispat. Biz atalarımıza nasıl layık torunlar olmaya çalıştıysak torunlarımızda bizlerle gurur duysun, onlarda bizim bu çalışmalarımızın gerekliliğini hissetsin. Geleceğe çok güzel bir Gaziantep, çok güzel bir dünya bırakmak için yapmamız gereken çok iş var. Şartlar değişse de vazifemiz hep aynı. Biz vazifemizin farkında olarak, Kültürü, müzeleri, insanı, eğitimi, bilgisi ile yükselen Gaziantep için şehrin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: YÜZ YIL, BİN YIL SONRA BU ŞEHİR VE ÜLKE BIRAKTIĞIMIZDAN ÇOK İLERİDE OLACAK

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konuşmasında Gaziantep'in Kurtuluşu'nun yüzüncü yıldönümüne sayılı günler kaldığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bu hafta çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün de yüzyıl önceki hem Türk hem Fransız haberlerine bakıyoruz. Tarihe not düşülecek işler yapmak lazım. Yüz yıl önce yapıldı biz de şu anda onları sergiliyoruz. Bu vesile ile bize memleketi yurt olarak bırakan şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. İnanıyorum ki yüz yıl sonra bin yıl sonra bu şehir ve ülke bıraktığımızdan çok ileride olacak" dedi.

Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi nin açılışını yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi 14:46 Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz 14:40 Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi 14:28 İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi
Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı 14:26 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi 14:08 Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! 13:28 Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!

Son Dakika Haberleri
14:45 Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi
14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
14:40 Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz
14:30 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
14:28 EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi
14:28 İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi
14:25 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı
14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
14:20 Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak
14:08 Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi
Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu         
14:51
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı         
14:31
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı         
14:22
Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak         
14:21
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı         
13:25
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Demet Özdemir günlük kombiniyle pozlar verdi, çanta ve çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı Demet Özdemir günlük kombiniyle pozlar verdi, çanta ve çizmesinin fiyatı dudak uçuklattı         
11:28
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 14:58:15. #1.12#
SON DAKİKA: "Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi"nin açılışını yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement