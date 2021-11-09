"Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması Sergisi"nin açılışını yaptı - Son Dakika

Antep Savunması'nı unutturmamak, kahramanların anısını yaşatmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen, 1919-1921 yılları arasında mücadelenin verildiği günlerde basında Anadolu'nun mücadeleye bakışı ve desteği, Fransızların ise haksız işgal hakkındaki görüşlerini belirten özel haberlerin bulunduğu dergi ile gazete örneklerinin bulunduğu sergi Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Ferit Bey Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı.

SERGİ 20 ARALIK'A KADAR ZİYARETÇİLERİNE AÇIK OLACAK

10'u orijinal nüshası olmak üzere toplamda 42 belgenin olduğu ve birçok yeni evrakın ilk kez sergilendiği sergide, emperyalist Fransız yönetimine karşı yürütülen destansı mücadelenin gazetelerde ki yeri aktarılıyor, işgalcilerin Gaziantep'i neden işgal ettikleri, iklim koşulu zorlukları, coğrafi önemi konuları işleniyor. Tarihçi Murat Dağ ve İsmail Hakkı Üzüm tarafından hazırlanan sergi, 20 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Sergi açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

ŞAHİN: BİZİM UNUTMADAN UNUTTURMADAN YÜZYIL ÖNCEKİ BU RUHU VE BİLİNCİ GENÇLERİMİZE İYİ ANLATMAMIZ LAZIM

Açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sergiyi hazırlayanlar ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu mekâna girince kalbim başka bir şekilde çarpıyor. Karşımızda bu topraklar için canını vermiş şehitlerimiz var. 25 Aralık'a, 100'ncü yıla giderken ikinci yüzyıla hazırlanıyoruz. Bu ilk yüzyılda cumhuriyeti kuran, bugüne kadar getiren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları, Gazi şehirdeki ve tüm Türkiye'de ki gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. Unutur, çıkarılacak dersleri çıkarmazsak bu yaşananlar tekrar yaşanabilir. Bizim unutmadan unutturmadan yüz yıl önceki bu ruhu ve bilinci gençlerimize iyi anlatmamız lazım. Bu yüzden müzelerimiz çok önemli. Müzelerimizde yaşananları, çıkarılacak derslerle ikinci yüzyıla hazırlanmamız gerekiyor. Elbette kendi şehrimizi seviyor ve doğduğumuz topraklar önemli ama Fransızların gazetelerinde o gün ki çıkan haberler en büyük delil ve ispat. Biz atalarımıza nasıl layık torunlar olmaya çalıştıysak torunlarımızda bizlerle gurur duysun, onlarda bizim bu çalışmalarımızın gerekliliğini hissetsin. Geleceğe çok güzel bir Gaziantep, çok güzel bir dünya bırakmak için yapmamız gereken çok iş var. Şartlar değişse de vazifemiz hep aynı. Biz vazifemizin farkında olarak, Kültürü, müzeleri, insanı, eğitimi, bilgisi ile yükselen Gaziantep için şehrin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: YÜZ YIL, BİN YIL SONRA BU ŞEHİR VE ÜLKE BIRAKTIĞIMIZDAN ÇOK İLERİDE OLACAK

Gaziantep Valisi Davut Gül ise konuşmasında Gaziantep'in Kurtuluşu'nun yüzüncü yıldönümüne sayılı günler kaldığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bu hafta çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün de yüzyıl önceki hem Türk hem Fransız haberlerine bakıyoruz. Tarihe not düşülecek işler yapmak lazım. Yüz yıl önce yapıldı biz de şu anda onları sergiliyoruz. Bu vesile ile bize memleketi yurt olarak bırakan şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. İnanıyorum ki yüz yıl sonra bin yıl sonra bu şehir ve ülke bıraktığımızdan çok ileride olacak" dedi.