Son Dakika Haberleri: Türk ve Hollanda vatandaşları sosyal güvenlik konusunda bilgilendirilecek
Son Dakika Ekonomi Haber

Türk ve Hollanda vatandaşları sosyal güvenlik konusunda bilgilendirilecek

3 saat önce

SGK ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB), İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik olmak üzere 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye-Hollanda Danışma Günleri düzenleyecek.

Türk ve Hollanda vatandaşları sosyal güvenlik konusunda bilgilendirilecek, System.String[]

SGK ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB), İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik olmak üzere 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye-Hollanda Danışma Günleri düzenleyecek.


1968'de yürürlüğe giren Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Türk vatandaşlar, Hollanda mevzuatından kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de kullanma imkanına sahip olmuşlardı. Bu haktan Türk vatandaşları kendisi ve çalıştıkları ülkede yanında bulunan aile bireyleri yararlanabildikleri gibi, Türkiye'de yaşayan aile bireyleri de faydalanabiliyor.


Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik olmak üzere 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Fatih Sosyal Güvenlik Merkezinde Türkiye - Hollanda Danışma Günleri düzenlenecek.


Danışma hizmeti, Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (emeklilik, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Hollandalı uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerde cevaplandırılması ile gerçekleştirilecek.


Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Hollandaca verilecek. - İSTANBUL

Hollanda, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı
Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı İneğe tecavüz ederken yakalandı, savunması pes dedirtti Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:28:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk ve Hollanda vatandaşları sosyal güvenlik konusunda bilgilendirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]