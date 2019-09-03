Türk ve Hollanda vatandaşları sosyal güvenlik konusunda bilgilendirilecek

SGK ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB), İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik olmak üzere 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Türkiye-Hollanda Danışma Günleri düzenleyecek.



1968'de yürürlüğe giren Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Türk vatandaşlar, Hollanda mevzuatından kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de kullanma imkanına sahip olmuşlardı. Bu haktan Türk vatandaşları kendisi ve çalıştıkları ülkede yanında bulunan aile bireyleri yararlanabildikleri gibi, Türkiye'de yaşayan aile bireyleri de faydalanabiliyor.



Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik olmak üzere 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Fatih Sosyal Güvenlik Merkezinde Türkiye - Hollanda Danışma Günleri düzenlenecek.



Danışma hizmeti, Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (emeklilik, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Hollandalı uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerde cevaplandırılması ile gerçekleştirilecek.



Danışma hizmeti ücretsiz olarak Türkçe ve Hollandaca verilecek. - İSTANBUL