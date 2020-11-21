NATO Eğitimleri kapsamında Konya 3'ünce Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F-16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi" denildi. - KONYA