Türk ve İngiliz Üniversitelerinin Temsilcileri Londra'da Buluştu

Türk ve İngiliz üniversiteleri arasındaki iş birliği imkanları Londra 'da yapılan forumda masaya yatırıldı.British Council ile Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) birlikte düzenlediği "Türkiye- Birleşik Krallık Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklıklar Forumu" Londra'da Royal Society of Arts merkezinde gerçekleştirildi.Forumla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkan Vekili Rahmi Er, "Yeni YÖK olarak biz Türk yüksek öğretiminin uluslararasılaşmasına büyük önem veriyoruz." dedi.Bu kapsamda çeşitli ülkeler ile iş birliği anlaşmaları yapıldığını anlatan Er, "Amacımız Türk yüksek öğretimini bölgesel ve küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirebilmektir." diye konuştu.Son 4 yılda uluslararası öğrenci sayısını 40 binlerden 140 binler düzeyine çıkarıldığına işaret eden Er, İngiltere 'nin de bu çerçevede Türkiye açısından önemli bir ülke olduğunu vurguladı.İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda bir gelişme trendi sergilediğini anlatan Er, şunları kaydetti:"Ticaret hacmimiz 18,5 milyar dolara ulaşmış, her yıl da artan bir grafik izliyor. İngiltere de uluslararası öğrenciler için önemli bir destinasyon. Bizim de uluslararasılaşma bağlamında hedeflerimiz belli. Dolayısıyla İngiltere'deki üniversiteler ile Türk üniversitelerini buluşturmak ve çeşitli alanlarda iş birliği gerçekleştirmek suretiyle Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."Forumun önemli amaçlarından birinin daha fazla öğrenci ve akademisyen değişimini sağlamak olduğunu belirten Er, iki ülke arasında bir ilk niteliği taşıyan etkinliğin Cumhurbaşkanlığının ikinci 100 günlük planında da yer aldığını hatırlattı."Bu tür toplantılar çok iyi sonuçlar veriyor"Foruma katılan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. A. Haluk Özen de amaçlarının özellikle biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi yeni alanlarda İngiltere ile iş birliği olduğunu söyledi.Forumun "bugünden yarına hemen sonuç vermeyebileceğini" ifade eden Özen, şunları kaydetti:"Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan alanlarda İngiltere gibi çok önde olan ülkelerle gerek öğretim üyesi alışverişi, gerek öğrenci alışverişi, gerekse de beraber Avrupa projelerinde bir sonuca varmamız açısından bu tür toplantılar çok iyi sonuçlar veriyor."Özen, forumun bu yıl içinde Türkiye'de yapılacak ikinci ayağıyla da iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında kurulacak ilişkilerin biraz daha perçinleneceğini vurguladı."Varolan iş birliklerimizi genişletip derinleştirmeyi istiyoruz"British Council Türkiye Yüksek Öğretim Direktörü Ayşen Güven de "YÖK ile 2015'ten bu yana İngilizce öğretiminin kalitesini yükseltmeye dönük iş birliği yapıyoruz. Bu etkinlikle bunun da ötesine gitmeyi ve varolan iş birliklerimizi genişletip derinleştirmeyi istiyoruz." dedi.Güven, forumun Türkiye'nin 13 araştırma üniversitesinin rektörlerini ve İngiltere yükseköğretiminden 50'den fazla kurumun temsilcilerini bir araya getirdiğini kaydetti.Forumun her iki ülke açısından da "çok önemli bir başlangıç" olduğunu vurgulayan Güven, etkinliğin ikinci ayağının da Türk üniversitelerinden daha geniş bir katılım ile 6 ay sonra Türkiye'de yapılacağı bilgisini verdi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da kendi kurumunun İngiltere'de 20 civarında üniversite ile öğrenci ve öğretim üyesi alışverişine yönelik akademik dolaşım iş birliği bulunduğunu söyledi.Boğaziçi Üniversitesinin bu iş birliklerinin yanı sıra 30'a yakın projede de İngiliz üniversiteleriyle ortak çalıştığını belirten Özkan, bunların yenilenebilir enerjiden genetiğe kadar bir dizi alanı kapsadığını kaydetti.İş birliği anlaşmasıForum kapsamında iki ülkenin yükseköğretim alanındaki ortaklık ilişkilerini daha geliştirmek için British Council ile YÖK arasında iş birliği anlaşması da imzalandı.Foruma Türk ve İngiliz üniversitelerinin temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott da katıldı.Forumda Türkiye'den YÖK ile Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Gebze Teknik, Erciyes , Hacettepe, İstanbul , İstanbul Cerrahpaşa , İstanbul Teknik, Koç, Orta Doğu Teknik ve Sabancı üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü temsilcileri yer aldı.