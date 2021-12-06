Türk ve İranlı çocukların kaynaşması için Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde - Son Dakika

Keçiören Belediyesi ile İran Büyükelçiliği iş birliğinde Türk ve İranlı çocukların kaynaşması için Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) etkinlik düzenlendi.

Tüm dünya çocukları adına barış ve kardeşlik mesajının verildiği kaynaştırma programında çocuklardan da 'barış, kardeşlik ve dostluk' temalı resim çizmeleri istendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türk ve İran kültürünün köklü değerlerini birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışımızla yaşatmak için çiçek ve meleklerimizi bir araya getirdik. Tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamaları için dostluk tohumlarını Türkiye'den başlayarak tüm dünyaya ekmek istiyoruz. Sosyal ve kültürel birlikteliğimizi muhkemlemek için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize destek veren tüm öğretmenlerimize ve İran Büyükelçiliğine teşekkür ediyoruz. " dedi.

Bu arada çocuklar tarafından çizilen resimlerden önümüzdeki günlerde sergi açılacak.?