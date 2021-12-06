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Türk ve İranlı çocukların kaynaşması için Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde - Son Dakika

Türk ve İranlı çocukların kaynaşması için Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde

06.12.2021 16:56
Türk ve İranlı çocukların kaynaşması için Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren ÇEM'de resim çizme, kitap okuma ve çeşitli çocuk oyunları oynanarak gerçekleştirilen etkinlikte Türkçe ve Farsça masallar da anlatıldı.

Keçiören Belediyesi ile İran Büyükelçiliği iş birliğinde Türk ve İranlı çocukların kaynaşması için Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) etkinlik düzenlendi.

Tüm dünya çocukları adına barış ve kardeşlik mesajının verildiği kaynaştırma programında çocuklardan da 'barış, kardeşlik ve dostluk' temalı resim çizmeleri istendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türk ve İran kültürünün köklü değerlerini birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışımızla yaşatmak için çiçek ve meleklerimizi bir araya getirdik. Tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamaları için dostluk tohumlarını Türkiye'den başlayarak tüm dünyaya ekmek istiyoruz. Sosyal ve kültürel birlikteliğimizi muhkemlemek için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize destek veren tüm öğretmenlerimize ve İran Büyükelçiliğine teşekkür ediyoruz. " dedi.

Bu arada çocuklar tarafından çizilen resimlerden önümüzdeki günlerde sergi açılacak.?

Keçiören Belediyesi, İran, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türk ve İranlı çocukların kaynaşması için Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk ve İranlı çocukların kaynaşması için Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi'nde - Son Dakika
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