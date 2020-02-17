Türk ve İranlı emlakçılar canlı yayında alışveriş yapacak

Merkezi Antalya'da bulunan Bilban Grup tarafından İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası B2B İran ve Türkiye 2. Emlak ve Yatırım Proje Görüşmeleri'nde, İran ile Türkiye arasında canlı yayın üzerinden müzayede ile konut ve iş yeri satışı yapılacak.

Bilban Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Bilban, AA muhabirine, İranlı ve Türk emlakçıların 25-27 Şubat'ta Pullman İstanbul Hotel'de gerçekleştirecekleri organizasyonda buluşturacaklarını söyledi.

Gerçek müşteri stoku olan İranlı emlakçılar ile gayrimenkul stoku bulunan Türkiye'deki proje yetkililerinin bir araya geleceğini belirten Bilban, organizasyona katılmak isteyenlerin önceden bilgilendirme yapmaları gerektiğini kaydetti.

İran'dan ve Türkiye'den üst segmentteki katılımcıların programda yer alacağını anlatan Bilban, şunları söyledi:

"Organizasyonda İranlı emlakçılar ile Türkiye'deki proje ve gayrimenkul yetkilileri 3 günde bin 840 görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca ilk kez İran ile Türkiye arasında canlı yayın üzerinden müzayede ile konut ve iş yeri satışı yapılacak. Müşteri portföyünün yüzde 80'i minimum 250 bin dolar ve üzeri satışlar için organizasyonda yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş hakkını kullanmayı talep edenler için Türkiye'den katılacak projelerin bununla ilgili gerekli düzenlemeleri kapsıyor olması gerekiyor."

Bilban, İranlılara konut kredisi vermek isteyen bankaların da "0532 275 38 35" telefon numarasından kendileriyle irtibata geçerek, organizasyona katılabileceklerini kaydetti.

Firmaların sağlam ve güvenilir olmalarına dikkat ettiklerini vurgulayan Bilban, organizasyona Türkiye'den Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, İstanbul İnşaatçılar Derneği ile Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi firmaların katılacağını bildirdi.