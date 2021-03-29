Türk ve İranlı sanatçıların hazırladığı "Minyatür Sergisi" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Türk ve İranlı sanatçıların hazırladığı "Minyatür Sergisi" sanatseverlerle buluştu

29.03.2021 19:39
Türk ve İranlı sanatçıların hazırladığı

İranlı ve Türk sanatçıların hazırladığı minyatür sergisi, "57. Kütüphane Haftası" kapsamında açıldı.

İranlı ve Türk sanatçıların hazırladığı minyatür sergisi, "57. Kütüphane Haftası" kapsamında açıldı.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde yer alan serginin küratörlüğünü Saeed Aghanejad ve Şüheda Karakuş üstlendi.

Sergide Ali Reza Aghamiri, Hikmet Barutçugil, Gülçin Anmaç, Reza Hemmatirad, Nazmi Kişioğlu, Bahriye Balkac ve Saeed Aghanejad'ın minyatür eserlerinin yanı sıra Ahmet Öğreten'in suluboya çalışması yer alıyor.

Aghanejad, sergiye ilişkin AA muhabirine, bu mekanın Kütüphane Haftasına uygun olduğunu belirterek, "Minyatür sergisi yeri olarak burayı seçtik. Türkiye çapında büyük hocaların eserlerini topladım. Eskiden beri onları tanıyorum. Senede bir kere minyatür sergileri yapıyoruz. Hem İran'dan hem Türkiye'den sanatçıların eserleri var. İran minyatürü daha farklı. Biri Osmanlı dönemine bağlı, İran'dakiler Sasani dönemine bağlı. Onlar daha klasik çalışıyor. Bir araya geldiği zaman çok güzel bir ortam oluyor. " dedi.

Serginin diğer küratörü Şüheda Karakuş da minyatürün Türk tarihini yansıtan bir sanat olduğunu ve bu sergide hem çağdaş hem de geleneksel eserlerin bir arada bulunduğunu söyledi.

Sanatçı Hikmet Barutçugil de serginin açılışından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Değişik tarzlarda minyatür ağırlıklı eserler veren 7 arkadaş bir araya geldik ve bu sergiyi gerçekleştirdik. Burada İranlı arkadaşlarımız da var. Uluslararası bir özellik de doğal olarak ihtiva ediyor. Bu sıkıntılı günlerde bizim için bir nefes alma, değişik bir hava, bir taze kan olma vesilesiyle sergiyi gerçekleştirmiş olduk. Gülhane'de gezilecek, görülecek çok güzel yerler var. Alay Köşkü de ilginç mimarisi olan bir yapı. Gelenlerin burayı da ziyaret etmelerinde fayda görüyorum."

Sanatçı Gülçin Anmaç ise sergilerin az olduğu bir dönemde böyle bir sergi açmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Olduğumuz yer çok güzel bir mekan zaten. Ben burada bir tane 'Nakkaşhane' minyatürü yaptım. Orada anlatılan şu, eskiden nakkaşhane, sarayda bulunuyordu. Bütün sanatlar tek bir çatı altında ama herkes kendi uzmanlığında çalışıyordu. Kağıdın boyanması, hazırlanması, mührelenmesi, cetvelinin çekilmesi, tezhip, hüsnü hat, minyatürünün yapılması, ciltlenmesi gibi birçok sanatı uzmanlığında ve kolektif olarak üretilen şeylerdi el yazması kitaplar. Biraz ona ithafen eserimde bir nakkaşhane minyatürü var. Yerinde gibi geldi bu sergi için. Bu sıkıntılı zamanlarda sanat bir şifa. Ruhumuzun da ona ihtiyacı var. Bize iyi geldi, umarım izleyenlere de iyi gelir."

Toplam 15 eserin yer aldığı sergi, 2 Nisan'a kadar görülebilecek.

Hikmet Barutçugil, Kütüphane Haftası, İran, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve İranlı sanatçıların hazırladığı 'Minyatür Sergisi' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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