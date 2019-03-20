Son Dakika Haberleri: Türk ve İranlı yetkililer PKK operasyonunu görüştü

Türk ve İranlı yetkililer PKK operasyonunu görüştü

57 dakika önce

Türk ve İranlı yetkililer PKK'ya karşı ortak operasyonu görüştüler.

Türk ve İranlı yetkililer PKK operasyonunu görüştü, System.String[]
Türk ve İranlı yetkililer PKK'ya karşı ortak operasyonu görüştüler. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:15 

PKK, Ekonomi
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