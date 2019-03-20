Türk ve İranlı yetkililer PKK operasyonunu görüştü
57 dakika önce
Türk ve İranlı yetkililer PKK'ya karşı ortak operasyonu görüştüler.
Türk ve İranlı yetkililer PKK
'ya karşı ortak operasyonu görüştüler. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonun bir süre daha devam etmesi kararlaştırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:15
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