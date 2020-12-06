Türk ve Japon müteahhitler Asya ve Afrika'da yeni iş birliklerine hazırlanıyor - Son Dakika

Türk ve Japon müteahhitler Asya ve Afrika'da yeni iş birliklerine hazırlanıyor

06.12.2020 10:55
Türk ve Japon müteahhitler Asya ve Afrika'da yeni iş birliklerine hazırlanıyor, System.String[]

Türk ve Japon müteahhitlik firmaları, Türkiye ve Japonya'daki iş birliklerinin ardından, Asya ve Afrika'da yeni proje ortaklıklarına hazırlanıyor.

Türk ve Japon müteahhitlik firmaları, Türkiye ve Japonya'daki iş birliklerinin ardından, Asya ve Afrika'da yeni proje ortaklıklarına hazırlanıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen "6'ncı Türkiye-Japonya Uluslararası İnşaat İşbirliği Konferansı"nda farklı coğrafyalardaki iş fırsatları masaya yatırılırken, kamu-özel iş birliği modeliyle yapılacak projeler, yeni teknolojilerin kullanımı, yapılaşmada deneyim paylaşımı gibi konular da değerlendirildi.

AA muhabirinin Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) aldığı bilgiye göre, Türk ve Japon müteahhitler, iş birliği fırsatlarını geliştirmek için Ticaret Bakanlığı ve Birlik iş birliğinde düzenlenen "6'ncı Türkiye-Japonya Uluslararası İnşaat İşbirliği Konferansı"nda bir araya geldi.

Özellikle Asya ve Afrika'da iki ülke müteahhitlik firmalarının iş birliği fırsatlarının değerlendirildiği konferansın açılışını Türkiye'den Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve TMB Başkanı Mithat Yenigün, Japonya tarafından Toprak, Altyapı, Ulaşım ve Turizm (MLIT) Bakan Yardımcısı Iwai Shigeki ile Japonya Uluslararası İnşaat Birliği (OCAJI) Başkanı Kenji Hasuwa gerçekleştirdi.

Konferans kapsamında iki ülke müteahhitlik firmalarının katılımıyla yapılan çalıştaylarda, üçüncü ülkelerde iş birliğinin yanı sıra kamu-özel iş birliği (PPP) modeli projeler, yeni teknolojilerin kullanımı ve depreme dayanıklı sürdürülebilir yapılaşmada deneyim paylaşımı imkanları ele alındı.

Etkinlikte, Türk ve Japon müteahhitlik firmaları arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirildi.

Japonlara Asya'da iş birliği çağrısı

Gonca Yılmaz Batur, Türk müteahhitlik firmaları tarafından 1972 yılından bugüne kadar 127 ülkede 411 milyar dolar tutarında 10 binden fazla proje gerçekleştirildiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada büyük değişimler yaşanıyor. Birlikte, uyum içinde çalışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç var." dedi.

Türk ve Japon müteahhitlerin, Afrika ve Orta Asya'da başarılı ortaklıkları bulunduğuna işaret eden Yılmaz Batur, bu bölgelerdeki iş birliğinin daha üst seviyelere çıkarılmasının yanı sıra diğer Asya ülkelerinde de iş birliğine gidilmesi imkanlarının ele alınması gerektiğini söyledi.

TMB Başkanı Yenigün de daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda, Afrika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde Türk firmalarının girişimcilik yeteneği ve yerel pazar bilgisi, Japon firmalarının finansman imkanları ve teknolojisiyle buluşturulması konusunda mutabık kalındığını hatırlattı. Bu kapsamda Tanzanya, Kenya ve Özbekistan'a ortak müteahhitlik heyetleri ziyaretleri gerçekleştirildiğini vurgulayan Yenigün, iş birliğinin geliştirilmesi çerçevesinde bugüne kadar ağırlıkla Afrika ülkelerine yönelim olduğunu ancak daha geniş bir coğrafyada güç birliği yapma imkanlarının bulunduğunu dile getirdi.

Yenigün, Türk müteahhitlerinin etkin olduğu Orta Asya/ Avrasya ve Japon müteahhitlerinin faal olduğu Uzak Doğu ülkelerinin de değerlendirilmesiyle çalışmaların hedef alanının genişletilebileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölgede Endonezya altyapı ihtiyaçlarıyla öne çıkıyor. Başkent Cakarta'nın Doğu Kalimantan eyaletine taşınması öngörülüyor. Bu kapsamda Cakarta'nın taşınması veya ülkede gerçekleştirilmesi planlanan diğer altyapı projelerinde Türk ve Japon müteahhitlik firmalarının iş birliğinin sağlanması ile de kurulan ortaklık sağlamlaştırılabilir."

Japonlardan iş birliğine sıcak yaklaşım

Japon Bakan Yardımcısı Iwai, iki ülke arasındaki iş birliğinin 2018 yılında iki ülke bakanları arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile artmaya başladığını belirterek, salgın nedeniyle bu sürecin yavaşladığını ancak pandemi sonrası dönemde Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin yeniden mevcut ivmesine kavuşacağına inandıklarını söyledi.

Kenji Hasuwa ise birliklerine üye firmaların 2019 yılında 2 trilyon Japon yeni tutarında proje hayata geçirdiğini ve bu rakamın bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam olduğunu bildirdi. Kovid-19 salgını sürecinde üye firmaların üstlendikleri projelerden bazılarının askıya alındığını, salgın nedeniyle ortaya çıkan durumun süre uzatımı ihtiyacı ve ilave maliyetler ortaya çıkardığını anlatan Kenji, "Bütün bunların öngörülemediği, sözleşmelerden kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. Bu dönemin sona ermesiyle yeniden normal faaliyetlere dönülerek sorunların aşılacağına inanıyorum. Türk-Japon ortaklığında mevcut iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz." dedi.

Afrika, Japon, Asya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve Japon müteahhitler Asya ve Afrika'da yeni iş birliklerine hazırlanıyor - Son Dakika


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