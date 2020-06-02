Türk ve Japon öğrenciler evde kaldıkları sürede ülkelerini tanıttı - Son Dakika

Türk ve Japon öğrenciler evde kaldıkları sürede ülkelerini tanıttı

Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) başlattığı "Öğrenciler ülkelerini tanıtıyor" projesi kapsamında, Türk ve Japon öğrenciler, internetten görüntülü görüşerek kültürlerini birbirlerine aktardılar.

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Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) başlattığı "Öğrenciler ülkelerini tanıtıyor" projesi kapsamında, Türk ve Japon öğrenciler, internetten görüntülü görüşerek kültürlerini birbirlerine aktardılar.

TJV ve JICA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir Türkiye ve Japonya'da evde kalan öğrencilerin, salgın sürecinin olumsuz etkisinden kurtarılarak sosyalleşmelerine destek olmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için çalışma başlattı.

Öğrencilerin ülkelerini tanıttığı proje kapsamında, Van'ın Erciş ilçesindeki 10 öğrenci, "Zoom" uygulaması üzerinden Japonya'daki akranlarına Türk kültürünü anlattı. Japonya'daki öğrenciler de ülkeleri hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında, Van'ın Erciş ilçesi Tenzile Ana Ortaokulu öğrencileri, Japonya'nın Sapporo kentinden akranlarıyla internet aracılığıyla bir araya geldi.

"İletişim ve karşılıklı anlayış dostluğun temelidir"

Farklı illerden öğrenci ve öğretmenlerin de katıldığı uygulamada, katılımcılara seslenen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye'nin, zengin kültürü ve tarihiyle gerçekten çok güzel bir ülke olduğunu anlattı.

Bütün dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini belirten Miyajima, Türkiye hükümetinin ve insanların salgının yayılmasını önlemek için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını, bu sayede yeni enfekte vaka sayısının ve can kaybı oranının önemli oranda düştüğünü vurguladı.

Japonya ve Türkiye'nin, zor zamanlarda birbirine yardım ederek uzun yıllar boyunca güçlü bir dostluk inşa ettiğini aktaran Miyajima, şöyle konuştu:

"Bu bahar ve yaz, gençlik değişim programları dahil birçok etkinlik ertelenmiş veya iptal edilmiştir. İletişim ve karşılıklı anlayış, dostluğun temelidir. Eminim ki bu etkinlikte eğlenecek ve çok şey öğreneceksiniz. Lütfen birbiriniz hakkında bilgi edinmeye ve iki ülke arasında bir köprü oluşturulması görevine devam edin. Öyle sanıyorum ki Kovid-19 ile mücadelemizde tünelin sonunda ışık görünüyor. Dünya birçok alanda iyi veya kötü anlamda büyük ölçüde değişecek. Herkesin, özellikle de siz gençlerin, koronavirüs sonrası dünya konusunda çok dikkatli ve hazırlıklı olması gerekiyor, çünkü gelecek siz gençlerindir."

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, "Mesafeler uzak olsa da kalpler yakın" dedi.

Ikuro, öğrencilerin afet konusundaki bilgi değişiminin de önemini vurguladı.

TJV Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ise programa katılan öğrenciler kadar heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Bu dostluklar gelecek olan sağlıklı günlerde daha da güçlenerek devam edecektir." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Barkın Kıvrak ise bir süre önce diğer öğrencilerle, Japonya'daki akranlarına Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıttıklarını, onların da kendi ülkeleri hakkında bilgi verdiğini belirterek, eğitimleri için çok faydalı bilgiler edindiklerini söyledi.

Bu sayede salgın sürecini fırsata dönüştürdüklerini dile getiren Kıvrak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tenzile Ana Ortaokulunda projeyi yürüten İngilizce Öğretmeni Özgür Anaç ise Japonya ve Japon kültürüyle maceralarının, 2016'da afet eğitim programına katılmalarıyla başladığını anlattı.

Anaç, şunları söyledi:

"2019'da Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve Türk Japon Vakfı, bölgesel afet etkinlikleri kapsamında okulumuzu ziyaret etti. Pandemi sürecinde 'Öğrencilerimizi nasıl aktif tutabiliriz?' diye düşündük. Öğrencilerimizle Japonya arasında video konferanslar düzenlemeye karar verdik. Bizim öğrencilerimiz Türk kültürünü, Japon öğrenciler de kendi kültürlerini bizim öğrencilerimize tanıttı. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim."

Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD iş birliğinde, 2016'dan bu yana aralarında Van'ın da bulunduğu 12 ilden 143 ortaokul öğrencisi ile 27 öğretmeni "Gönül bağları-dostluk köprüsü, eğlenerek afet eğitimi" programlarına davet eden TJV ve JICA, öğretmen ve öğrencilere Ankara, Eskişehir ve Bursa'da bir hafta süreyle afet eğitimi vermişti.

Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve Japon öğrenciler evde kaldıkları sürede ülkelerini tanıttı - Son Dakika

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