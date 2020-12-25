Türk ve Japon yetkililer afet riskinin azaltılmasına ilişkin seminerde bir araya geldi - Son Dakika

Türk ve Japon yetkililer afet riskinin azaltılmasına ilişkin seminerde bir araya geldi

25.12.2020 13:33
Türk ve Japon yetkililer afet riskinin azaltılmasına ilişkin seminerde bir araya geldi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığınca "Afet Riskinin Azaltılmasına İlişkin Türkiye-Japonya Ortak Semineri" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığınca "Afet Riskinin Azaltılmasına İlişkin Türkiye-Japonya Ortak Semineri" düzenlendi.

Çevrim içi yapılan seminere, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakan Yardımcısı Iwai Shigeki, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Projelerden Sorumlu Bakan Yardımcısı İshihara Yasuhiro ile her iki ülkenin büyükelçileri, devlet kurumları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakan Yardımcısı Shigeki, iki ülkenin tarihten gelen bir dostluğu olduğunu ve zor durumlarda birbirine destek olduklarını belirtti.

Türkiye ile Japonya'nın defalarca depreme yakalandığını ve hasar gördüğünü anlatan Shigeki, bu ortak durum nedeniyle iki ülke arasında afet alanında birçok protokol imzalandığını vurguladı.

Shigeki, depreme karşı alınacak tedbirler ve afet alanlarında Japon-Türk dayanışmasının daha da geliştirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "Bugünkü seminer Japon-Türk afet alanındaki iş birliğini daha da ilerletmek için yapılıyor." dedi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu da Türkiye'deki afetler, Türkiye'nin deprem tarihi, İzmir'in depremselliği ve geçmiş depremlere genel bakış ile 30 Ekim'deki İzmir Seferihisar depreminde yaşananlara ilişkin sunum yaptı.

Güllüoğlu, Türkiye'nin bu yıl yalnızca salgınla mücadele etmediğini aynı zamanda çığ, sel ve depremlerle de karşı karşıya kaldığını belirtti.

AFAD'ın koronavirüs salgını döneminde de aktif çalıştığına değinen Güllüoğlu, Türkiye'nin fay hatları hakkında bilgi verdi.

Güllüoğlu, Türkiye'nin sismik faaliyetinin sürpriz olmadığını ve sismik tehlikesinin çok yüksek olduğunu vurguladı.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Bina Analizi Direktörü Akihiko, "Yapısal Güvenliği Sağlamak ve Binaların İşlevini Sürdürmek" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Japonya'da geçmişten bu yana meydana gelen depremleri anlatan Akihiko, ülkesindeki depremle ilgili yasa ve yönetmeliklere değindi.

Japonya'nın deprem teknolojileri tanıtıldı

Konuşmaların ardından Japonya'daki özel sektör temsilcileri, deprem afet önleme, afet yönetimi ve depreme dayanıklı yapılar ile bunlarla ilgili yeni Japon teknolojileri hakkında çeşitli sunumlar yaptı.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Projelerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Yasuhiro da bu seminerin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Japonya'nın bugüne kadar birçok kez büyük deprem yaşadığını belirten Yasuhiro, "Japonya'nın afet politikasıyla ilgili bilgi birikimleri ve Japon firmalarının teknolojilerinin Türkiye'deki deprem yönetiminin ilerlemesine katkıda bulunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yasuhiro, bugünkü seminerin iki ülke arasındaki afet önleme alanındaki iş birliğinin daha da ilerlemesi için bir vesile olması temennisini paylaştı.

Türkiye, Japonya, Turizm, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve Japon yetkililer afet riskinin azaltılmasına ilişkin seminerde bir araya geldi - Son Dakika


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