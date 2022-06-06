Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü - Son Dakika
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Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü

06.06.2022 01:46
Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü

Türk ve Katar heyetleri, 2022 FİFA Dünya Kupası'nda alınacak güvenlik önlemlerinin hazırlık çalışmaları konusunda istişarelerde bulunuyor.

Türk ve Katar heyetleri, 2022 FİFA Dünya Kupası'nda alınacak güvenlik önlemlerinin hazırlık çalışmaları konusunda istişarelerde bulunuyor.

Katar İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dünya Kupası Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah el-Ansari'nin başkanlığındaki heyet, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığındaki Türk heyetle Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, kasım ayında Katar'da başlayacak 2022 FİFA Dünya Kupası'nda Doha ile iş birliği imkanları ele alındı.

İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi için yoğun mesai harcadıklarını, Katar heyetiyle yapılacak çalışmaları istişare ettiklerini kaydetti.

Daha önce, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda, güvenliği sağlamak için Türkiye'den çevik kuvvet personelinin Katar'a gönderileceği açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü - Son Dakika

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