İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi için yoğun mesai harcadıklarını, Katar heyetiyle yapılacak çalışmaları istişare ettiklerini kaydetti.

Katar İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dünya Kupası Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah el-Ansari'nin başkanlığındaki heyet, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığındaki Türk heyetle Doha 'da bir araya geldi.

Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü - Son Dakika

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