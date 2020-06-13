Türk ve Kosovalı öğrencilerden eğitimcilere dijital saygı konseri - Son Dakika

Türk ve Kosovalı öğrencilerden eğitimcilere dijital saygı konseri

Kosova'daki Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor şartlarda çalışan eğitimcilere destek için dijital saygı konseri düzenledi.

Kosova'daki Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor şartlarda çalışan eğitimcilere destek için dijital saygı konseri düzenledi.

Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri koordinesinde geçen yıl kardeş okul olan Priştine "Prenk Jakova" Müzik Lisesi ve İstanbul Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde düzenlenen dijital saygı konserine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri Müdürü Mehmet Ülker ve Priştine Belediyesi Eğitim Müdürü Shpresa Shala gönderdikleri görüntülü mesajlarıyla destek verdi.

Büyükelçi Sakar, mesajında, bu güzel etkinlikte fiziken olmasa da dijital ortamda bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen kardeş okul ilişkisinin ilerletilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Sakar, şunları söyledi:

"Salgın döneminde görevlerini kesintisiz sürdüren eğitimcilerimize özverili çabaları için minnettar olduğumuzu ifade etmek isterim. Şüphesiz hayatın tüm alanlarının adeta durduğu bir dönemde eğitimin akamete uğramadan devam edebilmiş olması eğitimcilerimizin fedakar gayretleriyle mümkün olabilmiştir. İki sanat okulunun bir araya gelerek eğitimcilerimize destek vermek, onlarla dayanışma sergilemek için bu konseri düzenlemiş olması takdire şayandır."

Sakar, Priştine Büyükelçiliği olarak Türkiye ile Kosova arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da ilerletmeye yönelik her çabaya her zaman gönülden destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri Müdürü Mehmet Ülker mesajında iki okul arasında 2019'da yapılan kardeşlik bağının Tiran ve Priştine'de düzenlenen konserlerle süslendiğini söyledi.

İstanbul İl Eğitim Müdürü Yazıcı da Yunus Emre Enstitülerinin, Türkçenin tüm dünyada öğretilebilmesi için önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Herkesin evde kalmasının hayati önem taşıdığı salgın döneminde eğitim işini uzaktan eğitim bileşenlerinden çevrim içi ortamda da olsa kesintiye uğratmadan devam ettiriyoruz. Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkçe kurslarını dijital sınıflarda sürdürüyor. Kardeş okul projemizde yer alan Kosova Priştine Prenk Jakova Müzik okulu ile İstanbul Ataşehir Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisemiz de aynı çalışmaları birlikte Yunus Emre Enstitümüzün desteği ile sürdürüyor."

Priştine Belediyesi Eğitim Müdürü Shpresa Shala, konserin düzenlenmesi için fırsat sunan Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerini bildirerek, "Salgın dönemini göz önünde bulundurarak bu şartlarda bile iş birliğinizin sosyal medya ve dijital ortamda sürdürülmesi bizleri mutlu ediyor. Gelecek sene düzenleyeceğiniz ikinci yıl dönümü faaliyetinizi dijital ortamda değil de fiziken ortaklaşa icra edebileceğinizi umut ederim." ifadesini kullandı.

Mesajların paylaşılmasının ardından Priştine Prenk Jakova Müzik Lisesi ve İstanbul Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri dijital konser icra etti.

Konser Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitülerinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Türk ve Kosovalı öğrencilerden eğitimcilere dijital saygı konseri

İstanbul, Priştine, Prizren, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 03:52 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve Kosovalı öğrencilerden eğitimcilere dijital saygı konseri - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet         
20:30
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar         
20:15
Beşiktaş üst üste net pozisyonları değerlendiremiyor Beşiktaş üst üste net pozisyonları değerlendiremiyor         
19:58
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı         
19:58
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan         
19:51
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi         
19:39
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir         
19:36
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti         
19:33
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı         
19:06
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı         
19:05
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti         
19:01
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz         
18:52
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu         
18:33
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi         
18:25
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi         
18:10
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi         
18:06
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor         
17:49
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak         
17:49
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 22:22:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ve Kosovalı öğrencilerden eğitimcilere dijital saygı konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]