Türk ve Moğol kadınların hazırladığı "kırkyama" sergisi, Ankara'dan sonra İstanbul'da Harbiye Askeri Müzesinde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal'ın eşi sefire Dr. Kadire Zeynep Sayım Yazal, Türk ve Moğol kadınları "kırkyama" sergisinde bir araya getirdi.

Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yıl dönümü münasebetiyle açılan sergide, Türk ve Moğol kadınlarının hazırladığı birbirinden renkli kırkyama yatak, masa örtüsü, tablolar ve kalkanlar yer alıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Dr. Yazal, eşinin görevi nedeniyle yaklaşık 3 yıldır Ulanbator'da olduklarını ve bu sürede birçok sivil toplum kuruluşunun çalışmalarını takip ettiğini söyledi.

Yazal, STK'lar içerisinde ayrıca engelli ve yoksul Moğol kadınlarına kırkyama öğreten ve yaptıkları işlerin satışı noktasında da onlara yardımcı olan Moğolistan Kırkyama Merkezi ile tanıştığını belirterek, "Küçük bir mekanları var. Fakat bugüne kadar 3 binin üzerinde kadını eğittiler. Tabi sadece Ulanbator'da değil, bütün Moğolistan'daki kadınlara yardımcı oluyorlar. Moğolistan'ın nüfusunun 3 milyon olduğunu düşünürseniz, 3 bin kişi ciddi bir rakam." dedi.

Moğolistan Kırkyama Merkezi sayesinde hayatı inanılmaz derecede değişen kadınlarla bizzat tanıştığını ifade eden Yazal, Moğol kadınlarının yaptıkları işleri çok beğendiğini ve eserlerde Moğol kültüründen unsurların yer aldığını aktardı.

Dr. Kadire Zeynep Sayım Yazal, daha sonra Bursa'da yaşayan ve kırkyama ile uğraşan Berrin Kızanlıklı'yla bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Moğolistan Kırkyama Merkezi'ndeki kadınlarla, Berrin Kızanlıklı'nın öğrencilerini bir araya getirmek, Ulanbator'a gittiğim günden beri bir hayalimdi. Daha sonra çalışmalara başladık. Tabi bütçe olmayınca bu işler oldukça zor. Biz de sıfır bir bütçeyle destekçilerin sayesinde üç yılın sonunda İstanbul ve Ankara olmak üzere iki sergi açtık."

"Eserler, Harbiye Asker Müzesi'ne çok uydu"

Serginin açılışında bir konuşma yapan Berrin Kızanıklı da 32 yıldır kırkyama ile uğraştığını ve 16 yıldır kurduğu atölyede öğrencileriyle çalışmaya devam ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu sergide bir kalkan çalışması yaptık. Yıllardır kalkan çalışmak istiyordum ve arkadaşlarıma sundum. Onlar da 'bir savaş aracı mı acaba ?' diye sordular. Fakat ben 'herkesin gücünü simgeleyen, bir korunma kalkanı olmalı' diye yola çıktım ve öğrencilerime 'kendi kalkanınızı oluşturun' dedim. Onlar da bir şaheser yarattılar. Eserler, Harbiye Asker Müzesi'ne çok uydu."

Sergide, Berrin Kızanlıklı ve 17 öğrencisi ile 50 Moğol kadının el işlerinden oluşan yaklaşık 200 parça eser, 16 Kasım'a kadar görülebilecek.

Sergiden elde edilen gelir ise Moğolistan Kırkyama Merkezine bırakılacak.