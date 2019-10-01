Son Dakika Haberleri: Türk ve Orta Doğu yapı sektörü Gaziantep'te buluşuyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Türk ve Orta Doğu yapı sektörü Gaziantep'te buluşuyor

1 saat önce

Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı (BUILDEAST) ve eş zamanlı düzenlenen Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı (GAYRİMENKUL) 3 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açacak.

Türk ve Orta Doğu yapı sektörü Gaziantep'te buluşuyor, System.String[]

Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı (BUILDEAST) ve eş zamanlı düzenlenen Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı (GAYRİMENKUL) 3 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Akort Fuarcılık iş birliğinde ikincisi düzenlenecek BUILDEAST ve GAYRİMENKUL fuarları 3-6 Ekim 2019 tarihlerinde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin ürün, hizmet ve teknolojilerinin sergileneceği fuarlar, üretici ve satıcı firmalarla sektör profesyonelleri ve yatırımcılarını bir araya getirecek.

Fuarların, özellikle Orta Doğu'da yeniden inşa edilecek bölgelerde üstlenilecek rol açısından, sektör temsilcilerine yeni iş birliği fırsatları sunması bekleniyor.

Yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanın kullanılacağı fuarda, beton, gaz beton, mimarlık, iş makineleri, pvc, seramik, vitrifiye, dekorasyon, peyzaj, oyun alanları, çatı, kilit taşı gibi ürün grupları sergilenecek.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği fuarda, 3 Ekim saat 17.00'da Prof. Dr. Uğur Ersoy, 4 Ekim saat 17.00'da Dr. Hanifi Çanakçı, 5 Ekim saat 17.00'da Yusuf Arayıcı katılımcılara yapı ve inşaat sektörü üzerine sunumlar yapacak.

Orta Doğu, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 1 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde kan donduran ses kaydı: Güldüklerini duyabiliyorsunuz 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde iki grup arasında çatışma çıktı: Ortalık savaş alanına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 16:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk ve Orta Doğu yapı sektörü Gaziantep'te buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]