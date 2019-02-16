Son Dakika Haberleri: Türk ve Pakistan Donanmasından Ortak Tatbikat

Türk ve Pakistan Donanmasından Ortak Tatbikat

1 saat önce

Türk ve Pakistan donanması unsurları ortak tatbikat yaptı.

Türk ve Pakistan Donanmasından Ortak Tatbikat, System.String[]
Türk ve Pakistan donanması unsurları ortak tatbikat yaptı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Turgutreis III Tatbikatı'na Türkiye'den TCG Gökçeada firkateyninin katıldığı belirtildi.

TCG Gökçeada'nın geçen hafta düzenlenen uluslararası AMAN-2019 tatbikatı için Pakistan'a geldiği hatırlatılan açıklamada, Turgutreis III Tatbikatı'na Pakistan adına Alamgir ve Aslat gemileriyle deniz devriye uçağının katıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, iki donanma personelinin taktik toplantıları, modern savaş teknikleri ve deniz güvenliği toplantılarının yanı sıra liman ve deniz üstünde tatbikatlar yaptığı ve iki ülke askerinin ortak operasyon yapma becerisiyle taktik kabiliyetlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Pakistan ve Türk ordusu birçok alanda ortak çalışmalara imza atıyor. Daha önce Turgutreis I ve II tatbikatlarını yapan iki ülke donanması, geçen hafta da 2007'den beri her iki yılda bir düzenlenen AMAN tatbikatlarında bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanı, Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi Son Dakika! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü

Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız Göreme'de Yıkım Yapılacak Yerin Sahibi: İmar Barışı İçin 36 Bin TL Ödedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:12:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk ve Pakistan Donanmasından Ortak Tatbikat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]