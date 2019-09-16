Türk ve Pakistanlı oyuncular "Şahit Ol" filminde buluşacak

Türk ve Pakistanlı oyuncular, Kurtuluş Savaşı döneminde Hindistan Müslümanlarının Türklere yaptığı yardımları anlatan "Şahit Ol" filminde birlikte rol alacak.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki gazeteciler cemiyetinde, Kurtuluş Savaşı döneminde Türklere yardım eden Hilafet Hareketi'ni konu alacak filmle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, filmin senarist ve yönetmeni Tahir Mahmud ve oyuncu Kavi Khan katılırken oyuncu Mert Şişmanlar da bir video mesaj gönderdi.

Mahmud, çekimlerine ekimde başlanacak filmin gelecek yıl martta gösterime gireceğini belirterek, "Film ile Hilafet Hareketi'nin isimsiz kahramanlarına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve cesur Türk halkına olan gönül borcumuzu ödüyoruz." dedi.

Urduca çekilecek filme daha sonra Türkçe dublaj yapılacağını kaydeden Mahmud, film aracılığıyla Türk ve Pakistan halkı arasındaki ilişkiyi de kuvvetlendirmek istediklerini söyledi.

Khan da iki ülke arasındaki bağın başka ülkelerde örneği olmadığının altını çizerek, "Bu proje, gelecek jenerasyona aramızdaki bağların geçmişini anlatmayı amaçlıyor. Eminim ki sinema severlerin tüm beklentilerini karşılayan bir film olacak." diye konuştu.

Türk aktör Şişmanlar da gönderdiği video mesajda, "Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi bağları anlatan bu filmde oynayacağım için çok heyecanlıyım." dedi.

Şahit Ol filminde Khan ve Şişmanlar'ın yanı sıra Emmad İrfan, Ghana Ali, Rabya Kulsoom, Rehan Nazim ve Faysal İmtiyaz gibi oyuncular da rol alacak.