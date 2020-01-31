Türk ve Rum tarafından Corona virüsüne karşı işbirliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve Rum tarafından Corona virüsüne karşı işbirliği - Son Dakika

Türk ve Rum tarafından Corona virüsüne karşı işbirliği

7 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü'nün Korona Virüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesi ve durumun ciddiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Rum Lider Nikos Anastasiadis'i telefonla arayarak görüştü.

Türk ve Rum tarafından Corona virüsüne karşı işbirliği, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün Korona Virüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesi ve durumun ciddiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Rum Lider Nikos Anastasiadis'i telefonla arayarak görüştü.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rum Lidere her iki tarafta ilgili bakanlıkların aldığı tedbirlere ek olarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin bu amaca yönelik acilen toplanmasını önerdi. Rum Liderin önerisine olumlu yaklaşması üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı, İki Toplumlu Teknik Komiteler Eş Başkanı Meltem Samani'ye, İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin Kıbrıslı Türk üyelerinin gerekli hazırlık çalışmalarını ivedilikle başlatması için talimat verdi. İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nin 3 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'de bu amaçla ara bölgedeki Ledra Palace Hotel'de toplanması kararlaştırıldı. Komitenin toplantısına Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis de saat 19.00'da katılacak. - LEFKOŞA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
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