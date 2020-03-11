Türk ve Rus askeri heyetleri Ankara'da ikinci kez toplandı - Son Dakika

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Türk ve Rus askeri heyetleri Ankara'da ikinci kez toplandı
6 saat önce
Türk ve Rus askeri heyetleri, Moskova Mutabakatı kapsamında Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:24 Kaynak: AA
Türk ve Rus askeri heyetleri, Moskova Mutabakatı kapsamında Ankara'da ikinci kez bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, görüşmelerin ikinci günkü bölümünün Bakanlıkta başladığı belirtildi.
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