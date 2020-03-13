Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler... - Son Dakika

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Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler...
6 saat önce
Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:29 Kaynak: İHA
Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler tamamlandı. - ANKARA
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