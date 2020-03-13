Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler... - Son Dakika

Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler tamamlandı. - ANKARA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu

ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu