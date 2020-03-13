Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler... - Son Dakika

Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler...

6 saat önce

Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler tamamlandı.

Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler..., System.String[]

Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Milli Savunma Bakanlığında dört gün süren görüşmeler tamamlandı. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:29 Kaynak: İHA
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