Türk ve Rus heyeti, Moskova'da tahıl koridoru ile Türk gemilerini görüştü

Milli Savunma Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığından askeri heyetler, Karadeniz'de kurulması planlanan tahıl koridoru konusunda Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Türk gemilerinin limanlardan güvenli çıkışı, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Karadeniz'de güvenli seyrüsefer sağlama konularını ele aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna limanlarından yük gemilerinin çıkışının engellenmesiyle başlayan tahıl krizine yönelik özellikle Türkiye ve Rusya arasındaki diplomatik girişimler devam ediyor. Karadeniz'de açılması planlanan tahıl koridoruyla ilgili ilk toplantı, Milli Savunma Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın askeri heyetleri tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığından toplantıya dair yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı heyetleri arasında Moskova'da müzakereler yapıldı. Taraflar, Türk ticari gemilerinin güvenli çıkışı ve Ukrayna limanlarından tahıl ihracatının yanı sıra Karadeniz'de güvenli seyrüsefer sağlama konularını ele aldı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, "Rusya ve Türkiye heyetleri, Türk kuru yük gemisi Azov Concord da dahil olmak üzere Mariupol limanından çıkışın sağlanmasını mümkün kılan ikili formattaki iş birliğinin önemini vurguladı. Sonuç olarak istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı" denildi.

Dün akşam saatlerinde Mariupol'den ayrılan "Azov Concord" adlı Türk gemisi, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol limanından çıkış yapan ilk yabancı gemi oldu. - MOSKOVA