Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi - Son Dakika

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Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerde 3'üncü günün tamamlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:34 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerde 3'üncü günün tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığında Türk ve Rus askeri heyetleri arasında devam eden görüşmelerde 3'üncü gün sona erdi.
Görüşmelere yarın devam edilecek.
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