Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı - Son Dakika

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Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı
47 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısının başladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısının başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı" denildi.
(İHA)
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