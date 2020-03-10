Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı - Son Dakika
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Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı

47 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısının başladığını bildirdi.

Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısının başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı" denildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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