Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı başladı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısının başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri heyetlerin toplantısı Milli Savunma Bakanlığında başladı" denildi.

(İHA)