Son Dakika › 3. Sayfa › Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü... - Son Dakika
Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü...
7 saat önce
Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:36 Kaynak: İHA
Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek. - ANKARA
Son Dakika Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak