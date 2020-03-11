Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü... - Son Dakika

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü...

7 saat önce

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı.

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü..., System.String[]

Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:36 Kaynak: İHA
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