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Türk ve Rus askeri onuncu ortak kara devriyesi icra edildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen onuncu kara devriyesi tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki onuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen onuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 51 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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