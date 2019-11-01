Son Dakika Haberleri: Türk ve rus askeri unsurlarının, dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi...
Son Dakika Güncel Türk ve rus askeri unsurlarının, dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi...

Türk ve rus askeri unsurlarının, dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi...

7 saat önce

Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi tamamlandı-2.

Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi tamamlandı-2

Türk ve rus askeri unsurlarının, dörder araç ve iha'larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:37 Kaynak: DHA
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